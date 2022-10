Stephan Weil: So will der SPD-Saubermann bei der Landtagswahl glänzen

Von: Jens Kiffmeier

Connection nach Russland, hohe Gaspreise: Stephan Weil (SPD) musste vor der Wahl in Niedersachsen viele Klippen umschiffen. Mit Ruhe steuert er auf einen Wahlsieg zu.

Hannover – Kein Machtwort. Keine Ermahnung. Nichts, zumindest nicht öffentlich vor der Wahl in Niedersachsen. Wochenlang zauderte Kanzler Olaf Scholz und ließ die Streitereien in der Ampel-Koalition über die Gasumlage laufen. Und auch Stephan Weil (SPD) schwieg vor der Landtagswahl in Niedersachsen. Kein kritisches Wort kam dem Ministerpräsidenten an der mangelnden Führungsqualität des Kanzlers über die Lippen – obwohl die größer werdenden Sorgen und Nöte der Deutschen in der Energiekrise zunehmend seinen Wahlkampf torpedierten und seine Aussicht auf Wiederwahl bedrohten.

Ministerpräsident in Niedersachsen: Stephan Weil (SPD) Alter: 63 Jahre Ehefrau und Kinder: Rosemarie Kerkow-Weil, 1 Sohn Kirche: katholisch

Wahl in Niedersachsen: Weil gegen Althusmann – Ministerpräsident hat im Rennen der Kandidaten die Nase vorn

Die Zurückhaltung könnte sich bei der Wahl in Niedersachsen auszahlen. Am Sonntag, 9. Oktober 2022, wählen 6,1 Millionen Menschen in Niedersachsen einen neuen Landtag. Und Stephan Weil (SPD) steht kurz vor seiner zweiten Wiederwahl als Ministerpräsident. In den Umfragen liegt der Kandidat der Sozialdemokraten stoisch drei bis fünf Prozentpunkte vor seinem Herausforderer Bernd Althusmann (CDU). Ob Folgen des Ukraine-Krieges oder die Auswirkungen der Corona-Pandemie – alle Krisen scheinen an dem Regierungschef abzuperlen. Selbst in der Bundespartei reibt man sich mittlerweile verwundert die Augen, dass der Niedersachse bislang keinen Absturz im Stimmungstest erlebt.

Wirbt im Schlussspurt vor der Wahl in Niedersachsen um jede Stimme: SPD-Kandidat Stephan Weil. © Moritz Frankenberg/dpa

Niedersachsen-Wahl 2022: Stephan Weil (SPD) soll Sozialdemokraten das Wahljahr retten

Wer wird Ministerpräsident? Für die SPD geht es bei der Niedersachsen-Wahl 2022 um viel. Die Abstimmung ist bereits die vierte Landtagswahl in diesem Jahr. Nach einem Sieg im Saarland und zwei Niederlagen in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein wollen die Sozialdemokraten endlich wieder in die Erfolgsspur kommen. Die Titelverteidigung in Hannover war von Anfang an bei den Strategen fest eingeplant. Dass es am Ende dann doch zu einer Zitterpartie werden könnte, hatte man im Willy-Brandt-Haus lange nicht kommen sehen.

Wer ist Stephan Weil? Stephan Weil ist Politiker der SPD und seit 2013 Ministerpräsident von Niedersachsen. Seit 1965 lebt der ehemalige Oberbürgermeister von Hannover in der Landeshauptstadt und ist mit Rosemarie Kerkow-Weil verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Ministerpräsident Weil ist studierter Jurist und war unter anderem als Staatsanwalt, Richter und als Mitarbeiter des niedersächsischen Justizministeriums tätig. Seit über neun Jahren steht er nun an der Spitze der Landesregierung in Niedersachsen und will bei der Niedersachsen-Wahl 2022 den Weg in eine weitere Amtszeit ebnen.

Dennoch hielt Weil das Schiff im hohen Wellengang auf Kurs. Bei den Wahlen in Schleswig-Holstein und NRW im Mai waren die Auswirkungen des Ukraine-Krieges für viele Deutschen noch weit weg. Doch je näher die Landtagswahl in Niedersachsen rückte, umso näher kamen auch die spürbaren Folgen: hohe Preise bei Gas, Benzin, Öl, Strom und Lebensmittel. Und je teurer das Leben in Deutschland wurde, umso nervöser agierte die Bundesregierung in Berlin.

Stephan Weil (SPD): Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Niedersachsen verkneift sich Kritik an Scholz

Kritik am Ampel-Wirrwarr verkniff sich Weil im Endspurt zur Landtagswahl. „Da ich selber ja schon einige Jahre lang Koalitionen leite, weiß ich, dass man eine Koalition nicht über Machtworte führt, sondern durch gute, vernünftige Vereinbarungen“, sagte der Ministerpräsident im Interview mit kreiszeitung.de vor der Wahl in Niedersachsen. Er könne sich gut vorstellen, dass es für Scholz nicht einfach sei, drei Parteien unter einen Hut zu bringen.

Den beiden Sozialdemokraten wird dabei nicht das innigste Verhältnis nachgesagt. Seit sich Weil vor einigen Jahren gegen Scholz stellte, als dieser nach dem Parteivorsitz greifen wollte, sollen sie in inniger Abneigung verbunden sein, heißt es immer wieder. Insofern lässt sich nur erahnen, wie schwer es Weil gefallen sein muss, im Vorfeld der Landtagswahl in Niedersachsen zum Treiben der Ampel zu schweigen.

Doch im Wahlkampf der Niedersachsen-Wahl war Weil von Scholz abhängig. Landespolitische Themen waren nicht existent. Es dominierte nur die Frage nach Kosten und Entlastung – und bei der Bewältigung der Krise sind einem Ministerpräsidenten die Hände gebunden. Dem niedersächsischen Regierungschef blieb nur die Rolle des Mahners, der empfahl, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen.

Stephan Weil (SPD): Kontakte nach Russland? Kandidat umschifft das Problem geschickt

In dieser Funktion hielt er sich auch andere kritische Schlagzeilen vom Leib. In früheren Jahren war Weil nicht als Kritiker aufgefallen, der eine zu hohe Abhängigkeit von russischem Gas angeprangert hätte. Im Gegenteil, auch der Niedersachse pflegte durchaus einige Kontakte mit Russland. Mit Blick auf den Wahlkampf zur Niedersachsenwahl bot das zu Beginn des Ukraine-Krieges durchaus eine gehörige Brisanz. Doch auf Anfrage der FDP um Spitzenkandidat Stefan Birkner legte er im Landtag seine Gespräche mit russischen Energievertretern vom Öl-Konzern Lukoil oder der staatlich kontrollierten Sberbank offen.

Zugleich distanziert er sich seit dem wortgewaltig von dem Treiben Russlands. Im Interview mit kreizeitung.de forderte er einen harten Kurs gegen Präsident Wladimir Putin ein. Man dürfe „Gewehrläufe nicht über Grenzen entscheiden lassen“, wetterte er. Der Kremlherrscher habe auf Dauer das Vertrauen „zerstört wie die Pipelines in der Nordsee“, sagte er auch dem Spiegel nach dem Sabotage-Anschlag auf die Nordstream-Leitungen. Im Gegensatz zu manch anderen Genossen, die in der Vergangenheit für einen Russland-freundlichen Kurs eingetreten waren, gelang Weil dadurch ein kleines Kunststück, nämlich dass ihm öffentlich nicht zu viel Mitverantwortung für die Preissprünge angelastet wurde.

Wahl in Niedersachsen: Weil will Regierung volle fünf Jahre leiten – zum Verdruss von Althusmann

Unter dem Strich bot er damit seinem schärfsten Konkurrenten wenig Angriffsfläche: Einen Zwist in den eigenen Reihen konnte Althusmann jedenfalls nicht ausschlachten. Der Kandidat versuchte es am Ende vor allem mit der Unterstellung, der Ministerpräsident sei ambitionslos und amtsmüde. Wie der NDR berichtet, soll sich Weil über den billigen Versuch seines Koalitionspartners durchaus geärgert haben. Doch öffentlich reagierte er eher mit einem Augenzwinkern. Es sei ja gut möglich, sagte er zu kreizeitung.de einen Tag vor Ende des Wahlkampfes, dass die CDU-Kollegen das gerne hätten. „Aber ich bin fit und hochmotiviert.“



Ärger herunterschlucken und Kurs halten – gut möglich, dass die Strategie von Weil am Ende aufgeht. Sollte er wiedergewählt werden, will er es noch einmal für fünf Jahre wissen. Er ziehe die Legislaturperiode voll durch, ließ er wissen. Dann soll aber Schluss sein. Es bleibt aber spannend, ob Weil nach dem Ausgang der Landtagswahl weiter schweigsam bleibt. Oder er Scholz dann doch die Meinung geigt.