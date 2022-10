Wahl in Niedersachsen: Öffnungszeiten der Wahllokale – wann kann ich wählen?

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Ein Wähler wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel in die Wahlurne. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Termin der Niedersachsen-Wahl ist am 9. Oktober. Bei den Öffnungszeiten der Wahllokale bei der Wahl in Niedersachsen müssen sich Wähler an feste Zeiten halten.

Hannover – Die Wahl in Niedersachsen 2022 steht vor der Tür: Am 9. Oktober werden etwa 6,1 Millionen Menschen in dem nördlichen Bundesland an die Wahlurnen gebeten, um über die Landesregierung der kommenden Jahre abzustimmen. Doch nicht der Termin der Landtagswahl ist für die Wähler entscheidend, sondern auch die Öffnungszeiten der Wahllokale bei der Niedersachsen-Wahl 2022. Wer die Wahl in Niedersachsen gewinnt, kann allerdings frühstens nach 18:00 Uhr gesagt werden, wenn die ersten Ergebnisse vorliegen. Alle Entwicklungen finden Sie im Liveticker zur Wahl in Niedersachsen auf kreiszeitung.de.

Öffnungszeiten der Wahllokale bei der Wahl in Niedersachsen: Wähler können zehn Stunden lang wählen

Bevor die Frage „Wer wird Ministerpräsident bei der Niedersachsen-Wahl 2022“ beantwortet werden kann, müssen sich Wähler in Niedersachsen fragen, ab wann die Landtagswahl in Niedersachsen 2022 ist. Konkrete Öffnungszeiten zur Wahl in Niedersachsen gibt es für Wahllokale. Diese öffnen in Niedersachsen am 9. Oktober insgesamt zehn Stunden: von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Danach beginnt die Auszählung und erste Hochrechnungen werden für etwa 18:30 Uhr erwartet. Der Termin der Niedersachsen-Wahl 2022 war von der Staatskanzlei knapp ein Jahr vor der Wahl bekannt gegeben wurden.

Die Öffnungszeiten der Wahllokale bei der Wahl in Niedersachsen 2022 bestätigte auch die niedersächsische Landeswahlleiterin. Damit ist auch klar, wann am Sonntag, dem 9. Oktober, die Wahllokale in Niedersachsen schließen – nämlich um 18 Uhr. Natürlich sind Wähler, die bei der Niedersachsen-Wahl 2022 auf die Briefwahl gesetzt haben, von dieser Zeit ausgenommen und könnten im Vorfeld flexibel wählen. Die Frist für die Briefwahl bei der Landtagswahl in Niedersachsen war derweil am 7. Oktober 2022 um 13:00 Uhr. Auf die Frage „Wen soll ich bei der Niedersachsen-Wahl 2022 wählen“ muss hingegen jeder Wähler eine eigene Antwort finden. Bei aktuellen Umfragen zur Niedersachsen-Wahl 2022 liegt die SPD derzeit auf dem ersten Platz.

Alle niedersächsischen Ministerpräsidenten in einer Fotostrecke Fotostrecke ansehen

Wahlberechtigung bei Landtagswahl: Kein U18 bei Niedersachsen-Wahl 2022

Bei der Niedersachsen-Wahl 2022 sind allerdings nicht nur die Öffnungszeiten entscheidend: Denn nicht jeder Bürger in Niedersachsen ist wahlberechtigt. Neben dem Wohnsitz und der Staatsbürgerschaft ist auch das Wahlalter entscheidend: Um bei der Wahl in Niedersachsen wahlberechtigt zu sein, muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Damit unterscheidet sich die Regelung teilweise von anderen Bundesländern. Bei einzelne Landtagswahlen wurde das Wahlalter bereits auf 16 Jahre gesenkt. Um in Niedersachsen eine Wahlberechtigung zu erhalten, muss man zudem drei Monate im Bundesland leben.