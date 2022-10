Niedersachsen-Wahl live: Ergebnisse und Prognosen der Landtagswahl heute

Von: Jens Kiffmeier, Felix Busjaeger

Weil gegen Althusmann: Wer gewinnt die Wahl in Niedersachsen? Alle Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse zeigt der Ticker live zur Landtagswahl 2022.

Liveticker zur Wahl in Niedersachsen am 9. Oktober 2022

Alle Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse im Überblick

Die Reaktionen der Kandidaten

Dieser News-Ticker wird laufend aktualisiert

Hannover – Stephan Weil gegen Bernd Althusmann, Olaf Scholz gegen Friedrich Merz: Am 9. Oktober blickt Deutschland mit Spannung nach Hannover. Wer regiert künftig in Niedersachsen? Das Ergebnis bei der Niedersachsen-Wahl 2022 interessiert Landespolitiker ebenso wie die Polit-Prominenz im Bund. Ab 18:00 Uhr warten die ersten Prognosen. Doch bereits im Vorfeld der Wahl in Niedersachsen zeigten sich alle Beteiligten optimistisch. Er sei fit, um die kommenden fünf Jahre als Ministerpräsident „durchzuziehen“, sagte Amtsinhaber Weil zu kreiszeitung.de, der in den Umfragen bis zum Schluss vor Althusmann rangierte. Doch auch der Herausforderer glaubte bis zum Schluss noch an seinen Sieg.

Niedersachsen-Wahl live: Ergebnisse und Prognosen der Landtagswahl heute

Wie die Wahl in Niedersachsen heute am 9. Oktober 2022 ausgeht, lesen Sie in unserem Ticker zur Niedersachsen-Wahl 2022 live. Auf kreiszeitung.de finden Sie am Wahlabend eine interaktive Ergebnis-Karte zur Niedersachsen-Wahl. Dort erfahren Sie auch, mit wem der Sieger nach dem Ergebnis der Niedersachsen-Wahl 2022 künftig koaliert und ob es die FDP mit ihrer Zweitstimmen-Kampagne in den Landtag geschafft hat.

Niedersachsen-Wahl live: Alle Prognosen und Ergebnisse im Überblick – wer wird Ministerpräsident?

Wer gewinnt die Wahl in Niedersachsen 2022? Diese Frage entscheiden bei der Wahl in Niedersachsen knapp 6,1 Millionen Menschen, die in dem Bundesland am 9. Oktober für das Ergebnis der Niedersachsen-Wahl wahlberechtigt sind. Bis 18:00 sind die Wahllokale geöffnet, wenige Minuten danach werden die ersten Ergebnisse und Prognosen der Niedersachsen-Wahl erwartet. Wer schlussendlich Ministerpräsident in Niedersachsen wird, entscheidet sich erst deutlich später. Derzeit sind vier Parteien in Fraktionsstärke im Landtag vertreten – das könnte sich durch die Niedersachsenwahl ändern.

Ein Radfahrer radelt an einer Wand mit Wahlplakaten verschiedener Parteien vorbei. In Niedersachsen findet am 9. Oktober 2022 die Landtagswahl statt. © Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Wahl in Niedersachsen: 756 Kandidaten können mit den Wahlzetteln gewählt werden

In 87 Wahlkreisen treten insgesamt 756 Bewerber an, um bei der Wahl in Niedersachsen die Stimmen der Wähler auf sich zu verbuchen. Wichtige Entwicklungen lesen Sie live in unserem Ticker bei kreiszeitung.de. In Niedersachsen gilt bei der Landtagswahl das Zwei-Stimmen-System. Mit dem ersten Kreuz auf dem Wahlzettel entscheiden sich die Wählerinnen und Wähler für eine Kandidatin oder einen Kandidaten in ihrem Wahlkreis. Wer dort die meisten Stimmen bekommt, ist gewählt. Mit dem zweiten Kreuz wird die Landesliste einer Partei gewählt.

Liveticker zur Wahl in Niedersachsen 22: Alle Prognosen, Umfragen und Hochrechnungen sowie Ergebnisse zur Landtagswahl 2022

Die Umfragen vor der Wahl in Niedersachsen 22 zeigten in jüngster Vergangenheit, dass die SPD unangefochten auf dem ersten Platz liegt. Die CDU folgte stets einige Prozentpunkte dahinter. Theoretisch würde es laut der Prognosen vor der Wahl in Niedersachsen für eine knappe Mehrheit von Rot-Grün reichen. Sollte es schlussendlich so eintreten, gilt eine Neuauflage von Rot-Grün als ausgemacht. Das Bündnis ist die erklärte Wunschkoalition von Ministerpräsident Weil. Auch für eine Ampel mit der FDP wäre er aber offen. Vor der Wahl in Niedersachsen stehen die letzten Unentschlossenen vor der Frage, wen sie bei der Lantagswahl 2022 wählen sollen.

In der CDU schließt man ein „Weiter-so“ aus. Spitzenkandidat Bernd Althusmann will nicht länger als Juniorpartner in einer Großen Koalition unter einem SPD-Chef dienen. Eine umgekehrte Rangordnung fände er okay, doch dafür müsste er in den Umfragen noch im Schlussspurt an Weil vorbeiziehen. Neben Schwarz-Rot kann er sich aber auch ein schwarz-grünes Bündnis vorstellen.

Jedoch stößt die Option beim potenziellen Partner nicht auf große Gegenliebe. Nach harten Angriffen der Union zeigte sich Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg eher skeptisch. Man müsse feststellen, dass „die CDU in Niedersachsen bislang wenig unternimmt, um sich zu modernisieren“, sagte sie zu kreiszeitung.de.

Spitzenkandidaten bei der Wahl in Niedersachsen 2022: Prognosen und Ergebnisse im Liveticker

Allerdings sind die Ausgangssituationen und Intentionen der Parteien bei der Niedersachsen-Wahl 22 ganz unterschiedlich. Für den Sozialdemokraten Stephan Weil geht es bei der Wahl in Niedersachsen um die Wiederwahl: Der 63-Jährige will den Rekord von Ernst Albrecht als Ministerpräsident mit der längsten Amtszeit in Niedersachsen brechen. Der große Herausforderer um den Posten als Ministerpräsident in Niedersachsen ist Bernd Althusmann (CDU). Seit 2017 ist Althusmann als Wirtschaftsminister Weils Stellvertreter. Mit Blick auf mögliche Koalitionen will sich Althusmann alle Optionen nach der Landtagswahl 2022 offen halten und den Triple Sieg für die CDU klarmachen.

Eine wirkliche Chance auf Einzug in den Landtag haben fünf Parteien mit sechs Spitzenkandidaten: Vor allem SPD, CDU, FDP, Grüne, Linke und die AfD ringen bei der Wahl in Niedersachsen um gute Ergebnisse. Im Schlussspurt des Wahlkampfes der Niedersachsen-Wahl 2022 haben wir die Kandidaten übrigens noch einmal befragt. In loser Folge erschienen die Interviews von Stephan Weil (SPD), Bernd Althusmann (CDU), Julia Willie Hamburg (Grüne) oder Stefan Birkner (FDP) auf kreiszeitung.de.

Die Partei Bündnis 90/Die Grüne startete in den Wahlkampf zur Niedersachsen-Wahl 2022 mit einem Spitzenduo aus Julia Willie Hamburg und Christian Meyer. CDU und SPD könnten beide auf eine Koalition mit den Grünen bauen. In der Schlussrunde sprach Hamburg auch über Habecks Querschüsse. Für die FDP geht Stefan Birkner ins Rennen, der Spitzenkandidat der AfD ist Stefan Marzischewski-Drewes.

Wahl in Niedersachsen 2022: Welche Parteien bei der Landtagswahl antreten – eine Liste

SPD

CDU

Grüne

FDP

AfD

Linke

die Basis - Basisdemokratische Partei Deutschland

Bündnis C - Christen für Deutschland (Landesliste nicht zugelassen)

DiB - Demokratie in Bewegung (ohne Landesliste)

Zentrum - Deutsche Zentrumspartei (Landesliste nicht zugelassen)

Die Friesen (ohne Landesliste)

Die Haie - Partei mit Biss (ohne Landesliste)

Die sonstigen Niedersachsen X (ohne Landesliste)

Freie Wähler Niedersachsen

ÖDP - Ökologisch-Demokratische Partei Landesverband Niedersachsen (ohne Landesliste)

Die Humanisten - Partei der Humanisten Niedersachsen

Die Partei

Gesundheitsforschung - Partei für Gesundheitsforschung

Tierschutzpartei

Piratenpartei Niedersachsen

SGV - Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung

Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei (ohne Landesliste)

Volt

Umfrage zur Landtagswahl in Niedersachsen: Alle Ergebnisse live am Wahlsonntag – so viele Menschen sind zum Termin am 9. Oktober wahlberechtigt

Knapp 6,1 Millionen Menschen dürfen bei der Wahl in Niedersachsen über den künftigen Landtag entscheiden. Die Zahl der möglichen Erstwählerinnen und Erstwähler wird laut Deutscher Presse-Agentur auf rund 215.000 geschätzt. Für den reibungslosen Ablauf der Landtagswahl in Niedersachsen sorgen im gesamten Bundesland etwa 82.000 Wahlhelfer, die ehrenamtlich im Einsatz sind. Der Termin zur Niedersachsen-Wahl 2022 steht indes seit Jahren fest: am 9. Oktober.

Wer hat die Wahl in Niedersachsen 2017 gewonnen?

Bei der Wahl in Niedersachsen 2017 war die SPD (36,9 Prozent) stärkste Kraft geworden, gefolgt von CDU (33,6), Grünen (8,7), FDP (7,5) und AfD (6,2). Die Wahlumfragen sind auch wenige Tage vor der Wahl immer mit Unsicherheiten behaftet: Die Daten bilden immer zur einen Ausschnitt aus dem aktuellen Wahlverhalten der Bürger in Niedersachsen ab. Am 9. Oktober könnte die Entscheidung dann deutlich anders aussehen.