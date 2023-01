„Wärmeberg“ drückt nach Deutschland: Kommt jetzt schon der Frühling?

Von: Fabian Raddatz

Wars das mit dem Winter? Statt knackig-kalten Temperaturen locken Sonne und milde Temperaturen nach draußen. Und es soll sogar noch wärmer werden.

Bremen/Hannover/Hamburg – Die Menschen in Niedersachsen sind mit äußerst milden Temperaturen in das neue Jahr gestartet. Für den Neujahrstag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) 12 bis 16 Grad voraus. Am Montag bleibt es mit Höchstwerten von bis zu 15 Grad weiterhin sehr mild.

Menschen laufen bei Sonnenschein über die Domplatte in Köln. © Oliver Berg/dpa

„Ein Wärmeberg nach dem nächsten schiebt sich nach Deutschland. Winterwetter ist weit und breit nicht in Sicht“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. „Nach den neusten Berechnungen könnte der Januar 2023 nun sogar in ganz Deutschland 3 Grad wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 ausfallen.“

„Wärmeberg“ drückt nach Deutschland: „Wirklich keine guten Nachrichten“

Es seien wirklich unfassbare Messwerte, die wir seit Silvester erleben würden, sagt Jung. „Gestern, am 2. Januar, wurden schon wieder neue Rekordwerte erreicht.“ In Baden-Baden seien bis 19,2 Grad (in Baden-Baden) gemessen worden. Mit 18,1 Grad habe es auf dem Hohenpeißenberg (977 m) in Bayern den wärmsten Januartag seit 1879 gegeben. „Und in Jena war es mit 17,0 Grad der wärmste Januartag seit 1824, seit fast 200 Jahren!“, so Jung. „Unglaubliche Höchstwerte für Anfang Januar.“

Seit Tagen würden reihenweise Temperaturrekorde fallen. „Das macht wirklich Angst und sprachlos“, so der Wetter-Experte. Die ersten Knospen an den Pflanzen würden bereits austreiben. Ein Blick auf die heutigen Frühmodelle würden zeigen, dass das Winterwetter mindestens bis Monatsmitte nicht in Sicht ist.

„Der Januar 2023 scheint sich für den April zu halten“, so Jung. Aktuelle seien die Temperaturen so hoch wie im Monat April. Das seien wirklich keine guten Nachrichten. Doch gebe es auch etwas Positives, so Jung: Um Energie zu sparen, könnte es kaum besser sein. „Wir verbrauchen deutlich weniger Energie als in den Vorjahren“, erklärt Wetter-Experte Jung.