VW bleibt nach Unfall auf der Seite liegen – Frau eingeklemmt und schwer verletzt

Von: Yannick Hanke

Um die verunfallte Frau aus dem Auto zu befreien, musste die Feuerwehr die Scheiben und Sitze des Pkw heraustrennen. © Nord-West-Media-TV

In Emsbüren im Emsland ist eine junge Frau mit ihrem VW von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw prallte gegen einen Baum und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde eingeklemmt.

Emsbüren – Schlimme Nachrichten aus dem Emsland: Am Samstag, 11. Februar 2023, kam es gegen 12:00 Uhr in Emsbüren zu einem schweren Unfall. Eine 19-Jährige war mit ihrem VW Polo auf der Straße „Zum Schultenhook“ in Richtung Listrup unterwegs. Eingangs einer langgezogenen Linkskurve kam sie zunächst aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Beim Gegenlenken geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kam anschließend erneut nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam der VW ins Schleudern und prallte mit dem Dach gegen einen Baum.

Frau nach Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt – Feuerwehr kann sie befreien.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde es eingedrückt. Der VW blieb letztlich auf der Seite liegen. Die Frau wurde in ihrem Wrack eingeklemmt. Nur mithilfe von hydraulischem Gerät gelang es der Feuerwehr, sie aus dem Fahrzeug zu befreien. Die Scheiben und Sitze des Autos mussten herausgetrennt werden.

Die Frau wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber und schwer verletzt in eine Spezialklinik geflogen. Ob überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt hatte, muss die Polizei in Niedersachsen nun ermitteln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 9000 Euro.