Vorfahrt genommen: Motorradfahrer stirbt nach Unfall mit Auto

Bei einem Unfall im Emsland stießen ein Motorradfahrer und eine Autofahrerin zusammen. Der Motorradfahrer erlag wenig später seinen Verletzungen. © Nord-West-Media TV

Im Emsland ereignete sich am Sonntagnachmittag, 13. November 2022, ein schwerer Unfall. Einem Motorradfahrer wurde die Vorfahrt genommen, es kam zum Zusammenstoß mit einem Auto.

Kluse – Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Emsland von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Zuvor war eine 77 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen bei Kluse unterwegs, als sie beim Abbiegen nach links dem entgegenkommendem Motorradfahrer die Vorfahrt nahm und diesen erfasste. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, 13. November 2022, gegen 14:40 Uhr.

Landkreis Emsland: Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen – und verstirbt im Krankenhaus

Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde der 28-jährige Motorradfahrer bei dem Unfall neben die Fahrbahn geschleudert. Er wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Meppen gebracht.

Dort verstarb der Mann wenig später. Die 77-jährige Fahrerin des Pkw wiederum verletzte sich den Angaben der Polizei zufolge leicht.

