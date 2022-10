Vor der Landtagswahl 2022: Parteien klagen über beschädigte Plakate

Alle Parteien betroffen

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Bjarne Kommnick schließen

Verschiedene Parteien klagen über beschädigte Wahlplakate. Sie werden beschmiert, abgerissen und angezündet. Oft kommt es zur Anzeige.

Hannover – Den Unmut gegen die Parteien zeigen einige Unbekannte immer wieder darin, wie sie mit den Wahlplakaten auf der Straße umgehen. Kurz vor der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen zeigt sich das erneut. Ob bemalt, abgerissen oder beschädigt, viele Plakate werden in der Öffentlichkeit schlecht behandelt. Laut der Polizei Hannover liege die Zahl zu dieser Wahl alleine in Hannover im mittleren zweistelligen Bereich.

Stadt Hannover Bevölkerung 532.163 Fläche 204 km² Bürgermeister Belit Onay

Landtagswahl 2022: Parteien in Niedersachsen klagen über Vandalismus an Wahplakaten

Die Parteien würden nach Angaben der Behörden gleichermaßen betroffen seien. Doch nicht immer ist die Form gleich. Neben „ironischen“ Motiven wie gemalte Brillen, Bärte und Masken finden sich dabei auch immer problematische Motive, so eine Sprecherin der SPD gegenüber der „dpa“. „In Aurich werden die Plakate häufig mit dem ‚Z-Symbol‘ beschmiert, in der Region wurden häufiger Hakenkreuze auf die Plakate geschmiert“. Das russische Z-Symbol hatte Niedersachsen im März bereits verboten.

+ Einige Parteien klagen vor der Landtagswahl über beschädigte Wahlplakate. © dpa/Julian Stratenschulte

Die FDP klagt ebenfalls über Vandalismus an Wahlplakaten vor der Landtagswahl, bei der viele bekannte Politikerinnen und Politiker voraussichtlich das Parlament verlassen werden. „Viele Menschen sind besorgt und gefrustet. Einige drücken ihren Unmut über die Politik dann durch Vandalismus aus“, so ein Sprecher der Partei. Wenn es dazu kommt, würden die Parteimitglieder die beschädigten Plakate laut Angaben der FDP selbst austauschen.

Polizei Hannover: Tätern droht Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren

Häufig würden die Parteien dann auch eine Strafanzeige stellen, auch wenn die Täterinnen und Täter häufig nur schwer ermittelt werden könnten. Wenn ein Verursacher der Beschädigung jedoch identifiziert werden kann, droht sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren, laut Polizei Hannover. Bei Diebstahl sei sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren zu rechnen. Auch Geldstrafen seien möglich. Zuletzt hatte der auch Vandalismus an Wahlplakaten im Landkreis Verden eine neue Eskalationsstufe erreicht.

Rubriklistenbild: © dpa/Julian Stratenschulte