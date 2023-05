5 vor 12: Schuhhändler Görtz braucht mehr Umsatz – sonst drohen Schließungen

Von: Andree Wächter

Schuhhändler Görtz muss vermutlich weitere Filialen in Innenstädten schließen. Licht am Ende des Tunnels könnte ein gutes zweites Quartal bringen.

Hannover – Immer mehr Innenstädte gleichen einer Geisterstadt. Verschlossenen Ladentüren, verklebte Schaufenster und abmontierte Werbung zeigt das Ladensterben. Nun könnten weitere Geschäfte in niedersächsischen Innenstädten schließen. Konkret geht es um Filialen des Schuhhändlers Görtz. Wie „Textilwirtschaft“ meldet, ist die Lage so kritisch, dass Beteiligte von einer „Insolvenz in der Insolvenz“ sprechen. Es bleibt zu befürchten, dass weitere elf der noch verbliebenen Filialen geschlossen werden. Im Rahmen der Insolvenz in Eigenverwaltung mussten schon 80 der 160 Filialen geschlossen werden.

Ob und welche Görtz-Filialen betroffen sind – und ob diese in dann in Niedersachsen oder in Bremen liegen –, ist noch nicht bekannt. Der Schuhhändler äußerte sich nicht zu den Gerüchten. Als Grund für die nun möglichen weiteren Schließungen wird das schlechte erste Quartal 2023 genannt. Konkret: Zurückhaltung der Kunden wegen der Inflation und hohe Energiekosten. Die Verantwortlichen setzen auf ein weiteres Sanierungskonzept und dass die kommenden Monate mehr Umsatz bringen.

Bereits Ende 2022 hat der Schuhhändler Görtz Insolvenz angemeldet. Mithilfe der beauftragten Sachverwalter und einer Unternehmensberatung wollte das Traditionsgeschäft zu einer „für alle Beteiligten guten Fortführungslösung“ finden, hieß es damals. Doch Görtz ist nicht der einzige Schuhhändler, der in Schieflage geraten ist. Vor kurzem hat die Schuhhandelskette Reno erst Insolvenz angemeldet. Peek & Cloppenburg sucht auch eine Rettung in einem Schutzschirmverfahren.

Der Schuhhändler Görtz ist weiter in Schieflage. Ob weitere Filialen geschlossen werden müssen, ist unklar. © Chris Emil Janssen via www.imago-images.de

Es gibt Handelsketten, die von der schwierigen wirtschaftlichen Situation und dem geänderten Einkaufsverhalten der Verbraucher profitieren. Dazu gehört Woolworth, ein Discounter, der hauptsächlich günstige Nonfood-Ware, aber auch Lebensmittel anbietet. Wie Woolworth-Chef Roman Heini auf LinkedIn schreibt, wurden allein im März und April dieses Jahres in Deutschland 36 neue Standorte eröffnet.