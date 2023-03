Von Niedersachsen nach Norwegen: Neue Fähre machts möglich

Von: Fabian Raddatz

Von Niedersachsen nach Norwegen: Das soll ab Mitte April von Cuxhaven aus möglich sein. Das Angebot ist aber zeitlich begrenzt.

Cuxhaven/Emden – Wer von Niedersachsen nach Norwegen übersetzen möchte, kann dies bald tun. Eine neue Fährverbindung macht es möglich. Von Cuxhaven aus will die Reederei Holland Norway Lines (HNL) Reisende nach Kristiansand transportieren – und zurück. Ab Mitte April soll es losgehen.

Die Fähre Romantika war bis April 2022 für die Reederei Tallink direkt im Einsatz und fährt nun für die Holland Norway Lines (Archivbild). © Eero Vabamägi/imago

Das Angebot ist dabei aber zeitlich begrenzt. Bereits ab 1. Juni 2023 will die Reederei den Startpunkt für die Norwegen-Reisen nach Emden verlegen, dafür existiert derzeit eine Absichtserklärung mit der AG Ems und dem Hafen Niedersachsen. Offen seien noch behördliche Regelungen und operative Details.

Bis zum Januar 2024 will sich der Betreiber dann sogar ganz aus Deutschland zurückziehen. Dass HNL seine Fähren überhaupt aus Deutschland starten will, liegt an Streitigkeiten mit dem Hafenbetreiber im niederländischen Eemshaven.

Von Niedersachsen nach Norwegen: Neue Fähre machts möglich – aber nur 2023

Einem Bericht der „Ostfriesen-Zeitung“ zufolge war im Herbst 2022 ein Prioritätsvertrag zwischen der Reederei und dem Hafenbetreiber ausgelaufen. Das hätte dazu geführt, dass Frachtschiffe, die Bauteile für Offshore-Windparks transportieren, den Fähren immer wieder den Anlege-Platz weggenommen hätten.

HNL-Chef Morten Aggvin: „Es war immer unser Ziel, von Eemshaven aus zu fahren.“ Und so soll ab Januar 2024 die Fährverbindung Eemshaven-Kristiansand wieder aufgenommen werden – erfolgreiche Verhandlungen mit der Provinz Groningen, der Gemeinde Hogeland und der Hafenbehörde. Die MS „Romantika“ verkehrt seit April 2022 mehrmals wöchentlich zwischen den Niederlanden und Norwegen.