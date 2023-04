Vollsperrung auf A28: Schwerer Unfall mit drei Autos – zwei Menschen verletzt

Von: Marcel Prigge

Teilen

Bei einem Unfall auf der A28 bei Delmenhorst sind drei Autos ineinander gefahren. Die Autobahn wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt. © Nord-West-Media TV

Derzeit ist die A28 in Delmenhorst voll gesperrt. Bei einem schweren Verkehrsunfall sind zwei Menschen verletzt worden.

Delmenhorst – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Mittwochmittag, 5. April 2023, auf der A28 in Delmenhorst in Niedersachsen ereignet. Die Polizei und Rettungskräfte sind derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort. Mindestens drei Autos sollen beteiligt sein, ein Wagen liegt auf dem Dach. Zwei Menschen sollen bei dem Unfall verletzt worden sein. Die Aufräumarbeiten dauern an, der Unfallhergang ist derzeit unklar.

A28 bei Delmenhorst: Schwerer Unfall mit drei Autos – zwei Menschen verletzt

Wie Nord-West-Media TV berichtet, gebe es beim Unfall zwischen den Anschlussstellen Adelheide und Deichhorst augenscheinlich zwei verletzte Personen. Die Autobahn in Richtung Oldenburg musste für eine Stunde voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der Unfall auf der A28 bei Delmenhorst ist augenscheinlich so immens gewesen, dass sich ein Auto überschlagen hat. © Nord-West-Media TV

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Ein Peugeot hatte sich im Laufe des Unfalls um die eigene Achse gedreht und steht komplett zerstört entgegen der Fahrtrichtung. Davor stehe ein Transporter quer auf der Fahrbahn. Und etwa 50 Meter weiter vorne liege ein Geländewagen auf dem Dach, berichtet Nord-West-Media-TV.

Kilometerlanger Stau auf A28: Mit Verzögerungen muss gerechnet werden

Nach Angaben des ADAC herrscht derzeit auf der A28 Bremen Richtung Oldenburg zwischen Dreieck Delmenhorst und Anschlussstelle Delmenhorst-Adelheide ein Stau von etwa vier Kilometern Länge. Mit mindestens 33 Minuten Zeitverlust soll gerechnet werden.

(Weitere Informationen in Kürze)