Volksfeste als Corona-Spreader: Corona in Deutschland könnte zur Gefahr werden

Von: Anne-Katrin Schwarze, Andree Wächter

In Niedersachsen steigen die Coronazahlen wieder. Volksfeste wie der Broksermarkt können die Verbreitung begünstigen. Bald startet das Oktoberfest.

Hannover - Volksfeste treiben die Corona-Inzidenz in Deutschland in die Höhe. Was vermutlich alle gewusst haben, lässt sich durchaus mit Zahlen belegen. Aktuell ist der Landkreis Diepholz Spitzenreiter bei den Corona-Infektionen in Niedersachsen. Im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte meldete der Landkreis Diepholz mit 464,5 die höchste Inzidenz (Stand:1 5.9., 0 Uhr). Den niedrigsten Wert verzeichnete hingegen der Landkreis Friesland mit 200,1. So fanden im benachbarten Vechta der Stoppelmarkt statt und in Bruchhausen-Vilsen der Brokser Heiratsmarkt.

7-Tage-Inzidenz Nidersachsen 300,9 Tote 10677 Impfquote 80 % (mind. Erstimpfung) Erstimpfungen 6,4 Millonen (Stand 15.9., 0 Uhr)

Vom 26. bis 30. August war Ausnahmezustand in Bruchhausen-Vilsen. Bis zu 400.000 Besucher kamen zum Brosker Heiratsmarkt. Wenig überraschend: Rund 10 Tage nach dem Event war Bruchhausen-Vilsen Spitzenreiter im Landkreis Diepholz. „Die Vermutung liegt nahe“, dass der Markt die Quelle sei, sagt Kreisrätin Ulrike Tammen im Gespräch mit der Kreiszeitung. Der Stoppelmarkt in Vechta und ähnliche Großveranstaltungen im Emsland hätten denselben Effekt gehabt, weiß sie.

„Viele sitzen eng in Zelten zusammen“, erinnerte Ulrike Tammen an das Szenario, das für die Verbreitung des ansteckenden Coronavirus in Deutschland optimale Voraussetzung liefert. Einen Vorwurf will sie daraus aber nicht verstanden wissen. Am Ende müsse jeder für sich entscheiden, ob er solch ein Fest besuche oder nicht. „Da geht es um Eigenverantwortlichkeit“, stand für sie fest.

Corona in Deutschland: Zahlen könnten nach Volksfesten deutlich ansteigen

Nun folgte nachdem Brokser Heiratsmarkt die Quittung. „Zwei bis drei Wochen nach Veranstaltungen dieser Art schnellen die Zahlen in die Höhe“, weiß Ulrike Tammen. In Sorge sei sie deshalb nicht. Die mit den Infektionszahlen einhergehenden Inzidenzen allein seien für die Corona-Lage in Deutschland nicht mehr ausschlaggebend. „Davon müssen wir uns freimachen“, sagt sie. Die Zeiten, als 100 Infizierte unter 100 .000 Einwohnern zu einem kompletten Lockdown führen konnten, seien vorbei. „Wir müssen den Blick auf unsere Kliniken richten“, sei der zeitgemäße Gradmesser. Nach den zwei bis drei Wochen sollte die Welle auslaufen.

Feiern ohne Abstand. Volksfeste wieder Broksermarkt oder das Oktoberfest sind ein guter Nährboden für die Verbreitung des Corona-Virus. © Prigge

Dass nach einem Volksfest die Corona-Zahlen in die Höhe steigen, lässt sich auch bei anderen Orten feststellen. In Kelheim, Worms, Rosenheim Stadt und Land sowie in Erding stiegen nach Volksfesten Zahlen ebenfalls. Wie im Landkreis Diepholz, so plädierten auch dort die Ärzte und Gesundheitsämter die Belegung der Kranhäuser als Maßstab zu nehmen und nicht die Inzidenz. Zumal die aktuelle Coronavariante Omikron BA.5 deutlich weniger schwere Verläufe produziert als Vorgängervarianten.

Die bisherigen Volksfeste waren eher mittelgroß. Doch am Wochenende startet das Oktoberfest in München. Experten rechnen mit einem Anstieg der Coronazahlen auf dem größten Volksfest der Welt. Die Nummer zwei, die Cannstatter Wasen in Stuttgart, startet eine Woche später. Der Besuch ist ohne Coronaauflagen möglich. Die Auswirkungen werden ab Anfang Oktober abzulesen sein. Dann greifen auch die Regeln für den Corona-Herbst.

Steigende Inzidenz in Niedersachsen: Corona in Deutschland gewinnt wieder an Fahrt

Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen hat sich im Wochenvergleich weiter verschärft. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 300,9 - vor einer Woche hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert für das Bundesland noch mit 265,4 angegeben. Die Inzidenz beschreibt, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gemeldet wurden. Außerdem starben 23 weitere Menschen an oder mit Covid-19.

Die Daten bilden die Infektionslage derzeit allerdings nicht vollständig ab. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die nicht vom RKI erfasst werden – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung von Tageswerten führen.

Als maßgebliche Zahl zur Bewertung der Corona-Lage in Niedersachsen gilt die Hospitalisierungsinzidenz. Sie gibt an, wie viele Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Laut Landesregierung lag dieser Wert am Mittwoch bei 5,6 - vor einer Woche waren es noch 5,1. Landesweit waren wie vor einer Woche 2,3 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Kranken belegt.