Vierjähriger tot im Bett gefunden – Eltern in Untersuchungshaft

Traurige Nachrichten aus Hannover: Ein vierjähriger Junge ist tot in seinem Bett aufgefunden worden. Die Mutter und ihr Lebensgefährte sind in Untersuchungshaft.

Hannover – In Barsinghausen bei Hannover ist ein vierjähriges Kind tot in seinem Bett gefunden worden. Am Freitagmorgen, 13. Januar 2023, habe die Mutter noch versucht, den Jungen wiederzubeleben. Doch hätte der Notarzt nur noch den Tod des Kindes feststellen können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag, 15. Januar, mit.

Vierjähriger Junge in Hannover tot im Bett gefunden – Eltern in Untersuchungshaft

Die 28 Jahre alte Mutter des Kindes und deren 33 Jahre alter Lebensgefährte aus Niedersachsen kamen am Samstag in Untersuchungshaft. Denn die Verletzungen am Körper des Jungen hätten nicht vollständig dazu gepasst, wie sie nach Angaben der Mutter und ihres Lebensgefährten entstanden sein sollen.

Nach ersten Ergebnissen der Obduktion habe der Junge „multiple Verletzungen“ gehabt, die „ein Treppensturz nicht erklären konnte“. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Zuvor hatten die Eltern einen Treppensturz als Grund für die Verletzungen angegeben.

Ermittlungen gegen Eltern wegen Totschlags und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen

Wegen Totschlags und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen leitete die Anklagebehörde Ermittlungen ein. Die Untersuchungen dauern nach den Worten der Sprecherin an, ein ausführliches Gutachten der Rechtsmedizin stehe noch aus. Das sechsjährige Geschwisterkind kam in die Obhut des Jugendamtes. (mit Material der dpa)