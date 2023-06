Videos zeigen Ausmaß des Unwetter-Chaos im Norden: „Für dich schwimm’ ich noch eine Bahn“

Von: Marcel Prigge

Das Unwetter und der Starkregen hat im gesamten Norden seine Spuren hinterlassen. Teilweise standen ganze Straßenzüge unterwasser. Videos in den Sozialen Medien zeugen von den Ausmaßen der Gewitter. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Der Starkregen in Niedersachsen hat deutlich seine Spuren hinterlassen. Nach dem Gewitter stehen ganze Straßenzüge unterwasser. Videos in den Sozialen Medien zeigen die Auswirkungen der Wassermassen.

Hannover/Bremen – Blitze, Gewitter und nicht zuletzt der Starkregen: Ein solches Unwetter, wie das, was vergangene Nacht über den Norden zog, hat das Bundesland Niedersachsen wohl schon lange nicht mehr erlebt. In den Großstädten waren zahllose Keller überflutet, auf dem Land knickten viele Bäume um, es kam zum Verkehrschaos, Bahnverbindungen und Autobahnen wurden gesperrt. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Wie hart es Niedersachsen getroffen hat, zeigen Videos in den Sozialen Medien.

Ganze Straßenzüge unterwasser: Von Unwetter und Starkregen ist der Süden Niedersachsens am schlimmsten betroffen

Besonders hart hat es den Süden Niedersachsens getroffen. In Braunschweig beispielsweise standen ganze Straßenzüge unterwasser. Autos trieben in den Wassermassen, Menschen warteten durch die hüfthohen Fluten. Nach Angaben der Feuerwehr hätten die Einsatzkräfte am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, 540 Einsatzstellen verzeichnet. Am heutigen Freitagmorgen seien noch 240 Einsätze nicht abgearbeitet worden.

Land unter in Bremen: Feuerwehr und THW im Dauereinsatz nach Gewitter und Starkregen

Auch in Bremen prasselte der Regen nieder und sorgte für ein Unwetter-Chaos. Es regnete so stark, dass trotz voller Besetzung der Notrufzentrale es zu Wartezeiten bei den Anrufen kam. 800 Anrufe sind zwischen 23:45 und 5:30 Uhr verzeichnet worden, zu rund 200 Einsätzen musste die Feuerwehr mit Unterstützung des Technischen Hilfswerkes (THW) ausrücken.

Bereits vor dem extremen Starkregen hatte es bei einem Gewitter am Vortag die beliebte Kultkneipe im Bremer Viertel erwischt. Im Eisen sind aufgrund der Wassermassen die Toiletten im Keller übergelaufen.

Menschen in Niedersachsen trotz Starkregen nicht unterzukriegen: „Für dich schwimm’ ich noch eine Bahn“

Dass manche Niedersachsen das Unwetter unbeschwert auf die leichte Schulter nahmen, zeigt ein weiteres Video auf Twitter. Ein junger Mann joggt durch das hüfthohe Wasser. Nachdem er gesehen hat, dass er gefilmt wird, entscheidet er sich kurzerhand um. „Für dich schwimm’ ich noch eine Bahn“, sagt er und setzt zu Krauelzügen auf der sonst viel befahrenen Straße an.

Fest steht: In ganz Niedersachsen werden die Aufräumarbeiten noch einige Zeit andauern. Im Landkreis Oldenburg ist beispielsweise eine Ampel durch die Unwetter in der Straße „versunken“. Wie hoch die Schadenssumme ist, die das Unwetter anrichtete, ist derzeit noch unklar.