Vermisster Mann leblos in der Weser bei Brake gefunden

Ein seit April vermisster Mann ist am Freitag leblos in der Weser bei Brake gefunden worden. Einsatzkräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Brake - Die Polizei wurde am Freitag gegen 9 Uhr zur Hinrich-Schnitger-Straße in Brake gerufen. Zeugen meldeten dort einen leblosen Körper in der Weser. Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen die Person aus dem Wasser, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Bei der Leiche handelt es sich um einen 62-jährigen Mann, der seit Donnerstag, 25. April 2019, vermisst wurde. Das teilt die Polizei mit.

Quelle: kreiszeitung.de