Bahnunglück in Niedersachsen: Fahrer stirbt in zerfetztem Lastwagen – Über 50 Verletzte im Zug

Von: Johannes Nuß

Bei einem Bahnunglück in Rastede im Landkreis Ammerland sind am Mittwochvormittag 50 Menschen in einer Nordwestbahn verletzt worden, ein Lkw-Fahrer starb in seinem Lastwagen.

Rastede – An einem Bahnübergang in Rastede (Landkreis Ammerland) ist am Mittwochvormittag ein Zug gegen einen Laster geprallt. Nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn handelte es sich um einen Zug der Nordwestbahn. Die Strecke in dem Bereich sei gesperrt worden.

Bahnunglück in Rastede: Zug kann nicht rechtzeitig bremsen und kracht in Lastwagen

Folgenschwere Kollision am Bahnübergang Liethe in Rastede: Der Fahrer eines Lastwagens überfährt die Schienen während auf der Bahnstrecke zwischen Wilhelmshaven und Oldenburg ein Regionalzug der Nordwestbahn mit hoher Geschwindigkeit naht. Der Zug kann nicht mehr rechtzeitig zum Halten gebracht werden, sodass er den Lastwagen mit voller Geschwindigkeit rammt. Viel bleibt vom Lkw nicht übrig, er ist völlig zerfetzt. Der Fahrer wird durch den Aufprall aus seiner Kabine geschleudert und verstirbt trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche noch an der Unfallstelle.

Bei einem Bahnunglück im niedersächsischen Rastede ist am Mittwochvormittag ein LKW-Fahrer ums Leben gekommen. © NonstopNews

Im Zug befinden sich zu dem Zeitpunkt mehr als 200 Personen, von denen über 50 verletzt werden und einen Schock erleiden. Alle verfügbaren Rettungskräfte aus dem gesamten Umkreis werden aktiviert, um die zahlreichen Betroffenen versorgen und betreuen zu können.

Bahnunglück in Rastede: Bahnübergang war beschrankt – Schranken eventuell außer Betrieb

Warum der eigentlich mit Vollschranken versehene Bahnübergang den Lkw-Fahrer offenbar nicht vor dem Überqueren der Gleise trotz herannahenden Zugs hinderte, ist noch unklar. Eventuell waren die Schranken außer Betrieb und der Fahrer achtete nicht auf das Rotlicht.

Laut Polizei und Feuerwehr befand sich an dem Bahnübergang eine Baustelle. Die Verkehrsregelung wurde deswegen zum Zeitpunkt der Unfalls manuell bedient. Nach Angaben der Polizei wurde neben dem Laster auch der Zug schwer beschädigt. Die Höhe des Sachschadens stand noch nicht fest. Die Bahnstrecke zwischen Rastede und Wilhelmshaven ist laut einem Bericht des Norddeutschen Rundfunks voraussichtlich bis 18 Uhr gesperrt. Auch die umliegenden Straßen mussten gesperrt werden.

Durch den Unfall entstand ein großes Trümmerfeld auf und neben den Schienen. Laut Polizeiangaben werden die Aufräumarbeiten noch mindestens bis zum Mittwochabend andauern. An der Unfallstelle arbeiteten rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk.

+++ Der Text wurde gegen 15:42 Uhr am 3. August aktualisiert. +++