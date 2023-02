Verkehrsunfall auf A1 – Frau wird lebensgefährlich verletzt

Von: Yannick Hanke

Teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 wurde eine Frau lebensgefährlich verletzt. © imago/Symbolbild

Eine 42-jährige Frau aus Arnsberg wurde bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Der Zubringer von der A1 in Fahrtrichtung Bremen auf die A29 in Fahrtrichtung Oldenburg war vollgesperrt.

Emstek – Am Freitag, 24. Februar 2023, verletzte sich eine 42-jährige Frau aus Arnsberg im Sauerland bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 50-jähriger Mann aus Arnsberg mit einem Opel und drei weiteren Insassen den Zubringer der Autobahn 1 auf die Autobahn 29 in Richtung Oldenburg. In der Kurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Der Unfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr.

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Frau auf der A1 in der Gemeinde Emstek

Wie es von der Polizei heißt, wurde der Rettungsleitstelle zunächst ein Brand eines Fahrzeuges nach vorangegangenem Unfall gemeldet. Deshalb wurden neben drei Rettungsfahrzeugen und einem Notarzt auch 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Emstek alarmiert. Das Fahrzeug stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte jedoch nicht in Brand.

Beim eingangs beschriebenen Unfall in Niedersachsen verletzten sich sowohl der Fahrer, als auch der 50-Jährige und die 49-jährige Mitfahrerin aus Menden leicht. Diese wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Verletzungen der 42-jährigen Mitfahrerin wurden als lebensgefährlich eingeschätzt. Für den Transport in ein Krankenhaus wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Am Auto sei ein Totalschaden entstanden. Bis etwa 19:20 Uhr musste der Autobahnzubringer vollgesperrt werden.