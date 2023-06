Verkehrschaos nach Unwetter-Nacht: Bahnverbindungen und Autobahnen gesperrt

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Das Unwetter sorgte für mehrere Beeinträchtigungen auf den Autobahnen und Bahnverbindungen. Betroffen sind unter anderem Strecken in Hamburg und Niedersachsen.

Hamburg/Hannover – Aufgrund des Unwetters in der Nacht auf Freitag (23. Juni) sind mehrere Bahnstrecken in Niedersachsen nicht mehr regulär befahrbar, teilte die Deutsche Bahn der dpa mit. Auch Autobahnen in Hamburg sind davon betroffen. Es kann demnach zu Verspätungen kommen. Den Angaben der Bahn nach, sollen Züge in den betroffenen Regionen umgeleitet werden.

Fahrbahn unter Wasser: Autobahn zeitweise gesperrt

Die Bahnstrecken Braunschweig-Hildesheim und Göttingen-Kassel sind seit Freitagmorgen gesperrtund bis auf Weiteres nicht mehr befahrbar. Wann die Bahnstrecken wieder befahrbar sein werden, ist noch nicht bekannt, wie eine Bahn-Sprecherin der dpa mitteilte.

Das Unwetter sorgte für Verkehrsbehinderungen in Hamburg und Niedersachsen. © IMAGO/Gottfried Czepluch

Wegen des anhaltenden Dauerregens wurden am frühen Morgen zwei Fahrstreifen auf Höhe Bahrenfeld und in Richtung Hannover der A7 in Hamburg gesperrt. Wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH mitteilte, standen die Fahrbahnen so tief unter Wasser, dass es vorübergehend unmöglich war, den Verkehr durchzuleiten. Nachdem das Wasser von der Fahrbahn abgepumpt wurde, konnten Strecken nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden. Dennoch bittet die Autobahn GmbH weiterhin darum, rund um die betroffenen Anschlussstellen vorsichtig zu fahren. Ein Saugwagen soll das restliche Wasser von der Straße holen.

„Das baut sich jetzt so langsam auf, weil nun der Berufsverkehr einsetzt“, sagte eine Sprecherin der Verkehrszentrale hinsichtlich des Staus auf den Autobahnen. Zwischen Stellingen und Bahrenfeld kam es am Morgen zu einem rund vier Kilometer langen Stau. Zum Vormittag hin weitete er sich auf rund sechs Kilometer aus. Bereits am Vorabend waren Baustellen mit loser Erde, Böschungen und Abhängen zusätzlich verstärkt und geschützt worden, wodurch es Angaben zufolge zu keinen Einschränkungen an anderen Stellen der Autobahn aufgrund des Unwetters kam.