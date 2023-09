Verkehrschaos auf Norderney: Urlauber streiten sich – liegt es an den „militanten Radfahrern“?

Polizei klärt auf

Ein Urlauber ist sauer: Immer wieder fahren Radfahrer auf der Straße, statt auf den gekennzeichneten Radwegen Norderneys. Eine hitzige Debatte entfacht.

Norderney – „Absteigen“, brüllt ein Fußgänger einem Radfahrer hinterher, der just in diesem Moment mit seinem Drahtesel in die Fußgängerzone Poststraße auf Norderney eingebogen ist. Wütend schüttelt der Mann den Kopf. Sein Appell an den Radler wird ignoriert. Dieser ist schon längst über alle Berge – oder viel mehr, über alle Dünen. Gar nicht weit entfernt geraten kurz darauf weitere Urlauber in der Jan-Berghaus-Straße in einen Streit. Hier ist die Fußgängerzone zu Ende. So fährt ein Radfahrer auf der Straße und möchte an Fußgängern vorbei, die fast die gesamte Fahrbahn einnehmen, weil sie nebeneinander laufen.

Urlauber auf Norderney bekriegen sich: „Militante Radfahrer“ schuldig oder Fußgänger zu „rücksichtslos“?

Um nicht in den Gegenverkehr zu geraten, muss der Radfahrer scharf bremsen und absteigen. Auf sein Klingeln reagieren die Fußgänger nur gemächlich. Die Crux: Es gibt zu beiden Seiten einen Bürgersteig. Der wird allerdings von Fußgänger nur spärlich genutzt und ist in diesem Fall zu schmal, als dass die Urlauber ihren Bummel in derselben Formation fortführen könnten. Ärgerlich setzt sich der Fahrradfahrer wieder auf sein Vehikel und setzt seine Fahrt fort. Was unserer Reporterin bei einem Ortsbesuch ins Auge sprang, sind offenbar beispielhafte Situationen für den Konflikt zwischen zwei Lagern: Urlauber zu Fuß und auf dem Rad. Das führte auch in einer Norderneyer Facebook-Gruppe erst kürzlich zu einer hitzigen Diskussion.



Aber nicht nur die Konfrontation zwischen Radfahrern und Fußgängern führt immer wieder zu angespannten Situationen. Auch Hunde, die ohne Leine am Strand geführt werden, sorgen für Ärger.

+ Radfahrer und Fußgänger auf der Insel Norderney: Ein Thema, das scheinbar sehr konfliktbehaftet ist. © Manngold/imago/Symbolbild

„Liebe Radfahrer“, schreibt ein Urlauber. „Warum muss man eigentlich auf der Straße fahren?“ Seiner Meinung nach gebe es genug Radwege auf der Insel. „Bringt Euch und die Autofahrer doch nicht unnötig in Gefahr“, appelliert er. Vor allem Kinder gehören nicht auf die Straße, so der Mann. Sein Post, der Ende Juli verfasst wurde, löst eine massive Debatte unter den Gruppen-Mitgliedern aus. Eine Nutzerin hat eine mögliche Erklärung: „Weil viele Wege in der Hauptsaison zu Fußwegen werden und oder generell zu voll sind.“

„Militante Radfahrer“ auf Norderney? Räder blockieren Gehwege und gefährden Kinder

Autofahrer können auf der Insel schließlich auch langsam und rücksichtsvoll fahren, meint sie. Ein anderer ist weniger verständnisvoll. „Ist vollkommen normal bei militanten Radfahrern. Genauso das Abstellen der Räder, egal wo auf dem Gehweg, ob man dann mit dem Rollstuhl noch vorbeikommt, ist scheißegal, jeden Tag vor der Sparkasse“, sagt er.

„Fußgänger und Fahrradfahrer sind sehr rücksichtslos“, findet hingegen eine Nutzerin, dessen Schwiegervater auf der Insel lebt. „Wenn man im Urlaub ist, muss man sich auch an die Verkehrsregeln halten!“

Polizei klärt über Verkehrschaos auf Norderney auf: „Insgesamt 30 Verkehrsunfälle mit Radfahrern“

Wie gefährlich dieser scheinbare Dauerbrenner unter Norderneyer Urlauber ist, weiß Wiebke Baden, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Aurich und Wittmund. „Im Jahr 2022 sind auf Norderney insgesamt 30 Verkehrsunfälle mit beteiligten Radfahrern polizeilich registriert worden“, sagt sie auf Nachfrage von kreiszeitung.de. Sechs Unfälle davon waren zwischen Radfahrern und Fußgängern. Angesichts der Übernachtungszahlen dürfte dies eine erste Entwarnung für besorgte Gäste sein.

+ Die Norderneyer Polizei ist selbst mit E-Bikes auf der Insel unterwegs. © Volker Bartels/dpa

„Insgesamt ergibt sich ein Übernachtungsvolumen von über 3,8 Millionen Gästen“, heißt es auf der Homepage des Norderneyer Staatsbads. Im Verhältnis erscheint die Unfallstatistik verschwindend gering. Dennoch sollte der Konflikt zwischen Radfahrern und Fußgängern nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Konkrete Zahlen zu brenzligen Situationen zwischen diesen Verkehrsteilnehmern gibt es nicht. Die Beobachtungen der Polizei vor Ort ist alarmierend.

„Kommt zu gefährlichen Situationen zwischen Radfahren und Fußgängern“ auf Norderney – sagt die Inselpolizei

Einen einzelnen Schuldigen kann die Polizei hier allerdings nicht ausmachen. „Die Kolleginnen und Kollegen auf der Insel stellen aber schon des Öfteren fest, dass es zwischen Radfahrern und Fußgängern zu gefährlichen Situationen kommt“, so Wiebke Baden. Zum Beispiel passiere dies, wenn Fußgänger gedankenlos auf der Fahrbahn laufen und auf Radfahrer treffen, die vorschriftsmäßig auf der Straße fahren.

„Nicht nur auf Norderney, sondern auch überall sonst gilt: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.“ Jeder solle sich so zu verhalten, dass kein anderer Verkehrsteilnehmer geschädigt oder gefährdet wird. Auf Norderney gelte dies besonders in der Hauptsaison.

Polizei Norderney warnt Radfahrer und Fußgänger: „Aufmerksam sein und Rücksicht nehmen“

Nicht nur sind dann massig Menschen auf den Straßen unterwegs, auch könnten Fußgänger auf unsichere oder ungeübte Radfahrer treffen. „Grundsätzlich ist die Teilnahme am Straßenverkehr immer gefährlich.“ Insbesondere gelte dies für Kinder. Da sie die Gefahrensituationen, Entfernungen und Geschwindigkeiten noch nicht richtig einschätzen können.

„Eltern sollten sich ihrer Vorbildfunktion stets bewusst sein – auch wenn es beispielsweise um das Tragen eines Fahrradhelms geht.“ Auch hier gelte immer: „Vorausschauend fahren, aufmerksam sein und Rücksicht nehmen auf andere Verkehrsteilnehmer – auch wenn es vielen leider schwerfällt.“

