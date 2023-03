Mega-Streik am 27. März: Droht der große Totalausfall im ÖPNV?

Kommt es zu einem landesweiten Warnstreik? Verschiedene Medien berichten von einem Riesen-Streik im ÖPNV. Niedersachsen, Bremen und Hamburg würde es hart treffen.

Hannover/Bremen/Hamburg – Könnte es zu einem riesigen Streik im Verkehrsbereich kommen? Verschiedene Medien berichten von einem geplanten eintägigen Warnstreik für Montag, 27. März 2023. Dies hätte auch extreme Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr (ÖPNV) und den Flughäfen in Niedersachsen, Bremen und Hamburg.

Riesen-Streik am 27. März: Flughäfen, ÖPNV und Autobahnen können betroffen sein

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) plant gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Montag, 27. März 2023, einen gemeinsamen eintägigen Warnstreik. Das berichtete die Bild am Sonntag und die Süddeutsche Zeitung. Beide Medien berufen sich dabei auf Gewerkschaftskreise. Neben der Deutschen Bahn würden auch der öffentliche Personennahverkehr, die Autobahngesellschaft des Bundes und die Flughäfen betroffen sein.

Streik an Flughäfen und bei der hvv: Verdi macht in norddeutschen Städten Druck

Dies könnte auch extreme Auswirkungen auf Bremen, Hamburg und Niedersachsen haben. Einen eintägigen Warnstreik an den Flughäfen hat es bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag, 13. März 2023 gegeben. In Bremen und Hannover wurden deswegen alle Flüge gestrichen.

In Hamburg stellen die fast schon regelmäßigen Streiks des Hamburger Verkehrsbundes (hvv) die Geduld der Hanseaten auf die Probe. Die Hochbahn rechnete Ende Januar schon mit einer Einstellung des Betriebs durch Streiks. Im März einigte sich die Hochbahn mit Verdi jedoch in der fünften Verhandlungsrunde.

Planungen von Verdi und EVG: „Bis jetzt sind die Streiks nichts weiter, als Spekulationen“

Auch die für den 27. März im Raum stehenden Streiks könnten immense Auswirkungen auf die Planungen aller Reisenden im Norden haben. Sollte es so weit kommen, würde es im Norden, wie in Restdeutschland, viele Ausfälle geben, merkt Joachim Plank Geschäftsstellenleiter der EVG-Nord an. „Bis jetzt sind die Streiks aber nichts weiter, als Spekulationen“, sagt er. Die Bild-Zeitung hätte das Gerücht in die Welt gesetzt, jedoch müsse erst einmal mit allen beteiligten Parteien gesprochen werden, bevor man überhaupt an einen Streik denke. „Im Falle eines Streiks wird das auf jeden Fall rechtzeitig bekannt gegeben.“

Riesen-Streik in Bremen, Hamburg und ganz Niedersachsen: Keine Aussagen von Verdi

Auch vonseiten der Verdi gibt es keine konkreten Informationen zu einem möglichen Warnstreik am 27. März. „Dazu kann ich nichts sagen“, berichtet Tobias Morchner, Leiter Presse/Politik und Planung vom Verdi-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen. Ebenfalls verschwiegen zeigt sich die Verdi-Bundespressestelle in Berlin. „Auch ich kann dazu nichts sagen“, heißt es dort von Mitarbeiterin Angelika Reutter.

Der 27. März wäre auch ohne Warnstreik ein wichtiges Datum für Verdi und EVG. Dann beginnt die nächste Verhandlungsrunde für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Verdi fordert eine Lohnsteigerung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro im Monat mehr. Die EVG will zwölf Prozent mehr Lohn und mindestens 650 Euro im Monat mehr.