Verdacht auf verunreinigtes Futter: 27 Geflügelbetriebe gesperrt

Mehrere Landkreise betroffen

Hannover - Wegen des Verdachts auf verunreinigtes Futter sind 27 Geflügelbetriebe in Niedersachsen gesperrt worden. Ermittlungen hätten ergeben, dass Lieferungen von möglicherweise belastetem Futtermittel eines Herstellers aus Nordrhein-Westfalen an neun niedersächsische Betriebe gingen, teilte das niedersächsische Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mit.