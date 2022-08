Verbraucherschutzbericht sieht Verstöße bei jeder zweiten Kontrolle

Von: Johannes Nuß

In Niedersachsen gibt es in der Lebensmittelüberwachung bei jeder zweiten Kontrolle Beanstandungen. Das geht aus dem neuesten Verbraucherschutzbericht hervor.

Hannover – Bei amtlichen Kontrollen der Lebensmittelüberwachung in Betrieben in Niedersachsen hat es im vergangenen Jahr 2021 bei jeder zweiten Inspektion Beanstandungen gegeben. Prozentual gesehen sind dies genauso viele wie im Vorjahr, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Vor mehr als zehn Jahren gab es noch Beanstandungen in nur jedem vierten Betrieb.

Wie aus dem am Freitag in Hannover vorgelegten Verbraucherschutzbericht hervorgeht, wurden bei rund 50 Prozent aller Kontrollen im vergangenen Jahr Verstöße gemeldet. Diese Meldungen beinhalten Verstöße etwa gegen die Betriebshygiene, bauliche Mängel oder Kennzeichnungsfehler.

Bei amtlichen Kontrollen der Lebensmittelüberwachung in Betrieben in Niedersachsen hat es im vergangenen Jahr 2021 bei jeder zweiten Inspektion Beanstandungen gegeben. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Im vergangenen Jahr wurden allerdings etwa 3500 weniger Kontrollen durchgeführt – rund 46.650, wie es hieß. Es kam zu 501 Bußgeldverfahren und 150 Strafverfahren, wie Verbraucherschutzministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) laut Mitteilung sagte. 2020 waren es noch 474 Bußgeldverfahren und 65 Strafverfahren.