Ausfälle von Bussen und Bahnen: Welche Linien vom Streik betroffen sind

Von: Marcel Prigge

Fahren kurzzeitig nicht mehr: Aufgrund von Streiks kommt der ÖPNV in Bremen zum Stillstand. Auch Busse und Verbindungen in Niedersachsen sind betroffen. (Symbolbild) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Es kommt zu kompletten Ausfällen von Bussen und Bahnen in Niedersachsen und Bremen. Der Grund: Warnstreik. Welche Linien vom Stillstand betroffen sind.

Niedersachsen/Bremen – Verdi und die Klima-Bewegung Fridays for Future streiken: Am Freitag, 3. März 2023, wird es also voll in der Bremer Innenstadt. Bremen droht aufgrund der Klimaschützer und der Busfahrer der Ausnahmezustand. Aber auch die umliegenden Landkreise sind von den Streiks betroffen – besonders im Nahverkehr kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen. Der Verkehrsbund Bremen/Niedersachsen (VBN) informiert über die kommenden Ausfälle.

Busse und Bahnen fallen aus: Welche Linien sind betroffen?

Die Gewerkschaft Verdi hat vor Kurzem in sechs Bundesländern zum Warnstreik für bessere Löhne aufgerufen. Darunter auch in Niedersachsen und Bremen. Der öffentliche Nahverkehr könnte gänzlich zum Stillstand kommen. Der ÖPNV streikt sowohl am Donnerstag, als auch am Freitag. Hier kommt es zu Einschränkungen:

Ausfälle in Bremen: Die BSAG streikt am Freitag, 3. März 2023

„Die Beschäftigten der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) werden sich aller Voraussicht nach an dem von der Gewerkschaft Verdi angekündigten Streik im ÖPNV beteiligen“, schreibt die VBN in einer Mitteilung. Demnach fahren am Freitag, 3. März, keine Busse und Bahnen der BSAG in Bremen. Informationen gibt es auf der BSAG-Website.

Landkreis Diepholz: Welche Linien der VGH sind vom Streik betroffen?

Im Verkehrsgebiet der VGH im Landkreis Diepholz komme es zu streikbedingten Fahrtausfällen am 2. und 3. März 2023, heißt es weiter. Die Fahrtausfälle der Linie 102 am 2. und 3. März 2023: Fahrtnummer: 102 001 um 6:17 Uhr ab Syke Bahnhof, als Ersatz bitte Fahrtnummer: 102 203 um 6:22 Uhr ab Syke Bahnhof nutzen. Und Fahrtnummer: 102 031 um 7:07 Uhr ab Syke Bahnhof, als Ersatz bitte Fahrtnummer: 102 205 um 7:22 Uhr ab Syke Bahnhof nutzen. Infos zu weiteren Fahrtausfällen gibt es auf der Website der VGH.

EVB und Ahrentschildt fahren nicht mehr im Landkreis Osterholz

Im Verkehrsgebiet von EVB und von Ahrentschildt komme es zu streikbedingten Fahrtausfällen am 2. und 3. März 2023 von Betriebsbeginn bis Betriebsende. Betroffen sind die Linien: 608, 610 bis 620, 630, 632, 633, 636, 640, 668 und 670

Infos zu den Fahrtausfällen sind auf der Internetseite der EVB zu finden.

Landkreis Rotenburg (Wümme): Ausfälle ebenfalls bei der EVB

Auch im Landkreis Rotenburg kommt es zu streikbedingten Fahrtausfällen am 2. und 3. März 2023. Betroffen sind die Linien: 630, 640, 800, 810, 811, 814 bis 818, 821 bis 828, 831, 832, 834 bis 838, 841 bis 843, 847 bis 849, 861, 862, 865 bis 868, 3813 und 3860 Infos zu den Fahrtausfällen dort sind ebenfalls über die EVB einsehbar.

Landkreis Verden und Landkreis Heidekreis: Einzelne Fahrten noch möglich

Im Verkehrsgebiet der Verdener Verkehrsgesellschaft mbH sowie der Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH im Landkreis Heidekreis wird auch vom 2. bis zum 3. März 2023 gestreikt.

Betroffen sind die Linien: 701, 711, 712, 713, 714, 715, 717, 718 und 725 (Linienbündel Verden Ost) sowie die Linien 500, 510 und 550 im Landkreis Heidekreis. Auch der integrierte Schülerverkehr ist betroffen. Ein Ersatzverkehr ist nicht möglich. Nur auf einzelnen Fahrten sind Linienbusse planmäßig im Einsatz. Die Linien der Bürgerbusse Kirchlinteln und Walsrode sind nicht betroffen. Informationen sind auf der Internetseite von AllerBus zu finden.