Anwohner schaut morgens in seinen Garten und ist schockiert

Zehn Jungbullen machen Ausflug

Varel - Eine Überraschung der anderen Art erlebte ein Anwohner der Königsberger Straße in Varel am frühen Donnerstagmorgen. Als der Anwohner in seinen Garten blickte, entdeckte er dort zehn Jungbullen.