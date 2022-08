Urlauber ertrinkt beim Baden vor der ostfriesischen Insel Juist

Von: Johannes Nuß

Ein 55-jähriger Urlauber ist am Donnerstagnachmittag beim Baden vor der Ostfriesischen Insel Juist in der Nordsee ertrunken. Er hat vermutlich die Strömung unterschätzt.

Unglück vor Ostfriesischer Insel Juist: 55-jähriger Urlauber ertrinkt in der Nordsee

Die alarmierten Rettungskräfte hätten einen zufällig vorüberfliegenden Hubschrauber angefunkt und um Unterstützung gebeten. Er konnte den Schwimmer 50 Meter vor der Insel im Wasser ausfindig machen, wie es hieß. Per Boot wurde der Mann dann aus der Nordsee geholt. Die Wiederbelebungsversuche an Land seien jedoch erfolglos geblieben.

Der Mann war mit seiner Frau auf Juist im Urlaub, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Woher das Ehepaar stammte, war noch unbekannt.

