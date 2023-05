Die beliebtesten Campingplätze Europas: Ein Ort aus Niedersachsen schafft es in die Top 10

Von: Marcel Prigge

Ein Campingplatz aus Niedersachsen gehört zu den beliebtesten Urlaubsorten Europas. Das zeigt eine Rangliste des ADAC. Der Ort lockt mit einem besonderen Angebot.

Hannover – Camping wird immer beliebter – und das nicht erst seit dem durch Corona ausgelösten Camping-Boom in Deutschland. Campingplätze zum Abstellen des Wohnwagens gibt es viele. Darum bewertet der ADAC regelmäßig die besten Campingplätze in Deutschlands und führt zudem auf, welche am beliebtesten bei den Urlaubern sind. Ein aktuelles Ranking zeigt: zwei der zehn beliebtesten Campingplätze Europas kommen aus Deutschland. Einer ist sogar in Niedersachsen zu finden.

Der beliebteste Campingplatz Europas: ADAC listet Lieblingsorte der User auf

Dazu bedient sich der Automobilclub dem hauseigenen Camping-Buchungsportal Pincamp. Auf diesem können Urlauber Bewertungen, die Angebote und die Lage von Campingplätzen in ganz Europa sehen. Auf eben dieser Internetseite ist auch die Rangliste der 100 gefragtesten Plätze zu finden. Diese basiert dabei auf der Anzahl der getätigten Profilaufrufe der Internetseite.

Auch mit Ferienhäusern direkt am Wasser kann das Südsee-Camp in Wietzendorf glänzen. Laut ADAC ist der Platz ist einer der besten und beliebtesten Campingplätze Deutschlands. (Archivbild) © Angelika Warmuth/Dpa

Die zehn beliebtesten Campingplätze Europas: Zweimal Deutschland vertreten, ein Platz aus Niedersachsen dabei

Laut der aktuellen Liste sind in den Top 10 der besten Campingplätze Europas besonders Italien und Kroatien – also Länder am Mittelmeer – vertreten. Aber auch Deutschland hat es zweimal in das Ranking geschafft. Und auch bei den besten Campingplätzen in Deutschland sind Orte in Niedersachsen vertreten.

Platz 1: Camping Park Umag (Kroatien)

Camping Park Umag (Kroatien) Platz 2: Villaggio Turistico Internazionale (Italien)

Villaggio Turistico Internazionale (Italien) Platz 3: Camping- und Ferienpark Wulfener Hals (Schleswig-Holstein / Deutschland)

Camping- und Ferienpark Wulfener Hals (Schleswig-Holstein / Deutschland) Platz 4: Zaton Holiday Resort (Kroatien)

Zaton Holiday Resort (Kroatien) Platz 5: Centro Vacanze Pra‘ delle Torri (Italien)

Centro Vacanze Pra‘ delle Torri (Italien) Platz 6: Camping Bijela Uvala (Kroatien)

Camping Bijela Uvala (Kroatien) Platz 7: Südsee-Camp (Niedersachsen / Deutschland)

Südsee-Camp (Niedersachsen / Deutschland) Platz 8: Aminess Maravea Camping Resort (Kroatien)

Aminess Maravea Camping Resort (Kroatien) Platz 9: Camping Marina di Venezia (Italien)

Camping Marina di Venezia (Italien) Platz 10: Camping Omišalj (Kroatien)

Neben dem Camping- und Ferienpark Wulfener Hals in Schleswig-Holstein hat es auch das Südsee-Camp in Wietzendorf (Landkreis Heidekreis) in Niedersachsen in die Liste der besten Campingplätze Europas geschafft. Andere Internetseiten veröffentlichen Listen mit dem gleichen Konzept. So gibt es auch andere beliebteste Campingplätze Europas laut den Bewertungen der Reisenden.

Platz 7 der beliebtesten Campingplätze in Niedersachsen: Südsee-Camp mit exotischem Flair in Wietzendorf

Das Südsee-Camp in Wietzendorf bietet seinen Besuchern dabei das, was der Name bereits verspricht: Exotik und Südsee-Flair. Denn neben einer Sauna-Landschaft und einem Badeparadies gibt es auf dem Campingplatz auch noch einen Badesee mit Sandstrand zu entdecken. Abenteuerlustige Besucher finden in der direkten Nähe außerdem einen Hochseilgarten.

Der Campingplatz in Wietzendorf ist vom ADAC in diesem Jahr zudem als sogenannter „Superplatz“ ausgezeichnet worden – und somit einer der besten Campingplätze Deutschlands. Um ein solches Prädikat zu erhalten, müssen die Campingplätze über einige exklusive Ausstattungsmerkmale verfügen und feste Kriterien erfüllen.

In ganz Europa haben 175 Campingplätze die Auszeichnung des Superplatzes für das Jahr 2023 erhalten – 21 davon liegen in Deutschland.