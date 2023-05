Hagel, Sturm und sogar Überschwemmungen: Schwere Unwetter rollen auf Niedersachsen zu

Von: Marcel Prigge

Teilen

Gewitter, Sturm, Starkregen und Hagel: Ab kommenden Freitag soll es ungemütlich werden, es können Überschwemmungen drohen. Das zeigt eine aktuelle Wetter-Prognose.

Hannover/Bremen – Nach der Sonne kommt die Flaute: Gewitter, Regen und schwere Unwetter sind in nächste Zeit für Niedersachsen und Bremen angekündigt. Diplom-Meteorologe Dominik Jung befürchtet sogar, dass der Mai „komplett ins Wasser fällt“.

So soll das Wetter am Freitag verrückt spielen, große Niederschlagsmengen sind zu erwarten – und das sogar bis Mitte Mai. Vollgelaufene Keller, Flüsse, die über die Ufer treten können: Überschwemmungen drohen in Niedersachsen und im gesamten Norden.

Erst freundlich, dann schwere Unwetter: Überschwemmungen für Niedersachsen drohen

Laut einer Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Mittwoch zwar wechselnd bewölkt im Norden, aber es soll weitestgehend kein Regen fallen. Die Höchstwerte bewegen sich um 10 Grad auf den Inseln sowie zwischen 12 und 15 Grad in Niedersachsen. Es herrscht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest.

Regen und möglicherweise auch Gewitter: Bis zum 17. Mai soll es laut einer Wetter-Vorhersage in und um Bremen besonders nass werden. Niederschlagsmengen bis zu 91 Millimeter pro Quadratmeter drohen. © www.wxcharts.com

Am Donnerstag gibt es dann einen freundlichen Wechsel von Sonne und Wolken, berichtet der DWD. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 15 Grad auf Norderney und bis zu 20 Grad an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Zunächst bleibt es schwachwindig – im Tagesverlauf kommt ein mäßiger, an der See frischer Ostwind auf.

Gewitter, Sturm und Starkregen: DWD mit Ausblick auf nassen Freitag in Niedersachsen

In der Nacht zum Freitag drücken die Wolken nach Niedersachsen und Bremen. Es ist etwas Regen möglich. Im Tagesverlauf kommt es dann zu kräftigen Regen und Unwettern. Örtlich soll es gewittern und zu starken Sturmböen kommen, so der DWD weiter. Maximal 16 bis 20 Grad sind möglich. Und auch in der Nacht zum Sonnabend bleibt das Niedersachsen-Wetter regnerisch, mit vereinzelten Gewittern.

Auch die Trendvorhersage des DWD für Bremen zeigt: Es wird nass am Freitag. Bis zu 15 Millimeter Regen pro Quadratmeter in Bremen und sogar bis zu 18 Millimeter in Hannover könnten fallen. Das sind jedoch die Maximalwerte der Prognose. Wahrscheinlicher sind Mengen zwischen 4 und 6 Millimeter (Bremen) und 3 bis 7 Millimeter (Hannover).

„Der Mai geht buchstäblich baden“: Große Niederschlagsmenge in Niedersachsen und Bremen erwartet

Dass es aber regnerisch wird, da sind sich verschiedene Experten einig. Auch Dominik Jung teilt mit: „Vorsicht vor den möglichen Unwettern am kommenden Freitag.“ Gewitter und Schauer ziehen aus Westen nach Niedersachsen ziehen. Regional sind Unwetter durch Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Die kumulierten Regenmengen in Bremen bis zur Nordsee zeigen laut einer Karte des Meteorologen: Bis Mitte des Monats wird die Sonne vermutlich Seltenheitswert haben. 77 bis 91 Millimeter Regen sollen in der Region bis zum 17. Mai fallen. „Der Mai geht buchstäblich baden“, erklärt Jung abschließend.