Bis zu 100km/h im Norden: Orkan und Sturm treffen auf Niedersachsen und Bremen

Von: Marcel Prigge

Sturm, Orkanböen und Dauerregen: Im Norden wird Unwetter erwartet. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst. Wo es heute am windigsten wird.

Hannover/Bremen/Hamburg – Stürmisches Wetter wird ab dem 17. Februar in Niedersachsen und Bremen erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit schweren Sturmböen. Auch Dauerregen soll möglich sein. Wo es heute am windigsten wird.

Unwetter in Niedersachsen und Bremen: Sturmtief beeinflusst Wetter im Norden

In Niedersachsen und Bremen werden zum Teil schwere Sturmböen erwartet. Das gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekannt. Es gibt einen heftigen Wetterumschwung im Norden: Denn im Warnlagebericht für den Norden heißt es, ein Frontensystem eines Sturmtiefs bei Schottland beeinflusse die nördlichen Bundesländer. Milde Atlantikluft gelange von Westen her nach Deutschland.

Warnung vor markantem Wetter: Orkanböen und Sturm in Niedersachsen und Bremen erwartet

Richtig windig und stürmisch soll es dabei bereits ab dem Vormittag werden. Es verbreiten sich Sturmböen zwischen 60 und 80 km/h aus Südwest. Zum Nachmittag soll sich der Wind verstärkend und auf West bis Nordwest drehen. Vor allem an der Küste der Nordsee wird der Sturm – und in exponierten Lagen des Berglandes sogar schwere Sturmböen um 90 km/h – zu erwarten.

Zum Abend hin soll der Wind von Westen her abschwächen. Gegen Mitternacht sollen in der norddeutschen Tiefebene letzte Windböen um die 55 km/h möglich sein. In den Gipfellagen der Mittelgebirge soll es jedoch noch einmal krachen. Sturmböen, exponiert schwere Sturmböen und insbesondere auf dem Brocken und dem Fichtelberg seien vorübergehend orkanartige Böen und Orkanböen möglich.

Orkan auch in Hamburg erwartet – unklar, ob eine Sturmflut droht

Auch in Hamburg soll sich die Wetterlage heute drastisch ändern. Der Orkan soll auf Hamburg mit Windböen bis zu 100 km/h treffen. Die Ausläufer des Orkans sollen in den Vormittagsstunden die Hansestadt erreichen und im Laufe des Tages kontinuierlich zunehmen. Seinen Höhepunkt erreiche der Sturm am Nachmittag und zum Abend hin. Unklar ist derzeit, ob eine Sturmflut droht.

Wettervorhersage vom Meteorologen Dominik Jung: „Die zweite Nummer kommt Samstagmittag“

Der Wind komme vor allem im Norden und um Nordwesten vor, ist sich Meteorologe Dominik Jung von wetter.net sicher. Auch er bestätigt, dass an den Küsten und auf dem Brocken schwere Sturmböen möglich sein sollen. „Die zweite Nummer kommt dann wahrscheinlich am Samstagmittag“, verkündet Jung und verweist darauf, dass dann besonders die Landesmitte betroffen sei. Sturmböen bis zu 80 km/h und in den Gipfellagen Wind bis 100 km/h seien möglich.

Sturm in Norddeutschland: Am Wochenende milde Temperaturen erwartet

Ab Samstagmorgen soll dann in den Nordwestlagen des Harzes Dauerregen mit Mengen um 30 l/qm innerhalb von 12 Stunden möglich sein. Dies sei jedoch nach Angaben des DWD „gering wahrscheinlich“. Die Temperaturen sind dabei am Wochenende eher mild, mit Höchstwerten bis zu zwölf Grad. Es bleibt stark bewölkt und regnerisch. Am Sonntag lockert die Wolkendecke im Tagesverlauf auf und es wird heiterer.

Schwerer Sturm und Unwetter auch in Restdeutschland: An Küstenregionen bis zu 110 km/h

Auch im Rest von Deutschland wird vonseiten des DWD schwerer Sturm erwartet. An exponierten Küstenabschnitten und an der Grenze zu Dänemark seien vorübergehend schwere Sturmböen bis 100 km/h möglich, einzelne orkanartige Böen um 110 km/h seien dabei nicht ausgeschlossen. Auch an der Küste in Schleswig-Holstein sind Böen bis 85 km/h möglich.

In der Nacht zum Samstag bleibe es an der Ostsee weiterhin stürmisch, an der vorpommerschen Küste noch mit schweren Sturmböen um die 100 km/h, an der Nordspitze Rügens kurzzeitig auch orkanartige Böen um die 110 km/h aus westlicher Richtung. Ansonsten lasse der Wind vorübergehend etwas nach, so der DWD.