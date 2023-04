Unter anderem Avacon und TenneT: 10,5 Prozent mehr Gehalt nach Verhandlungen

Von: Marcel Prigge

Teilen

Verhandlungserfolg für Verdi: Arbeitnehmer aus der Energiebranche werden künftig 10,5 Prozent mehr Lohn erhalten. © Rainer Keuenhof/Imago

Verhandlungserfolg bei Verdi: Die Gewerkschaft konnte für 30.000 Beschäftigte mehr Gehalt verhandeln. Unter anderem profitieren die Arbeitnehmer von Avacon und TenneT in Niedersachsen.

Hannover – Die Verdi hat ein Verhandlungsergebnis für die rund 30.000 Beschäftigten der TG Energie erzielt. Wie die Gewerkschaft mitteilt, hätten die Verhandlungskommissionen nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden lange um einen Kompromiss gerungen. Zur Tarifgruppe Energie gehören die TG Energie E.ON (Bayernwerk, Westenergie, Avacon, AVU) und TenneT.

Nach Warnstreiks Erfolg für Verdi: Arbeitnehmer der Energieversorger erhalten künftig mehr Geld

Verdi-Verhandlungsführer Stefan Najda begrüßte das Ergebnis: „Der Druck, den wir in der Warnstreikwelle der vergangenen Tage gemeinsam aufgebaut haben, hat Wirkung gezeigt. Das ist ein starkes Ergebnis und ein Erfolg für alle Beschäftigten“, wird er in einer Mitteilung zitiert. „Das Ergebnis ist ein Erfolg für alle Beschäftigten, für die Versorgungssicherheit und den Wirtschaftsstandort in Deutschland!“

Neues Verhandlungsergebnis von Verdi: Tarifgruppe Energie mit 10,5 Prozent mehr Gehalt

Sowohl der Bau- die Instandhaltungsdienstleister des Höchstspannungsnetze TenneT, als auch das Energieversorgungsunternehmen Avacon sind großflächig in Niedersachsen vertreten. Ebenso wie die anderen Mitglieder der Tarifgruppe können sich die Arbeitnehmer künftig über die Inhalte des neuen Verhandlungsergebnisses freuen.

10,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 21 Monaten (6 Prozent ab 1. April 2023 für 15 Monate und weitere 4,5 Prozent ab 1. Juli 2024 für 6 Monate).

Auszubildende erhalten 250 Euro mehr (180 Euro ab 1. April 2023 und 70 Euro ab 1. Juli 2024)

Unbefristete Übernahme aller Auszubildenden bis 2026

Einmalzahlung 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie für alle Beschäftigten (voller Betrag auch für Beschäftigte in Voll-/Teil-/Elternzeit, wenn zum 31. Mai 2023 ein Arbeitsverhältnis besteht)

70 Prozent und damit 2.100 Euro der Einmalzahlung für Azubis

Zwei bezahlte Freistellungstage für Weiterbildungsmaßnahmen für Gewerkschaftsmitglieder

Najda bedanke sich in erster Linie bei den Verdi-Mitgliedern, weiterhin gelte es, das Ergebnis zu stärken. „Wir sind nur erfolgreich, weil wir viele sind. Dieses Ergebnis kommt allen Beschäftigten zugute, obwohl wir es unseren Mitgliedern zu verdanken haben“, heißt es abschließend.