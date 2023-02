Unfallserie auf A27: Sechs Verletzte bei Unfällen im Cuxland

Von: Johannes Nuß

Teilen

Bei einer Unfallserie auf der Autobahn A27 in Richtung sind am Mittwoch sechs Personen verletzt worden, drei davon schwer. © Einsatzdokumentation Feuerwehr Bremerhaven

Bei einer Unfallserie auf der Autobahn A27 in Richtung Cuxhaven sind am Mittwoch sechs Personen verletzt worden, drei davon schwer.

Cuxhaven – Bei zwei Unfällen auf der Autobahn A27 Richtung Cuxhaven in Niedersachsen sind am Mittwoch, 8. Februar 2023, sechs Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven wurden gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Nordholz in Fahrtrichtung Cuxhaven mit mehreren eingeklemmten Personen alarmiert.

Unfallserie auf A27: Sechs Verletzte bei Unfällen im Cuxland

Beim Eintreffen waren die beiden Insassen bereits durch Ersthelfer aus ihrem Fahrzeug befreit worden und wurden durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes medizinisch versorgt. Eine Insassin war nicht ansprechbar und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Bremerhavener Krankenhaus geflogen, sie musste reanimiert werden. Die zweite Insassin wurde mit schweren Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des weiteren Unfallfahrzeuges konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen und kam leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Während der Anfahrt zur Einsatzstelle mussten die Fahrzeuge der Feuerwehr einen weiteren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und vier leichtverletzten Personen in Höhe der Anschlussstelle Neuenwalde passieren. Zu diesem Einsatz wurden unverzüglich weitere Einsatzkräfte entsendet. Aufgrund der Anzahl der Verletzten und der unübersichtlichen Einsatzlagen wurde durch die Regionalleitstelle während der Anfahrt zur Einsatzstelle das Einsatzstichwort, Massenanfall von Verletzten (MANV), ausgelöst.

Unfallserie auf A27: Sechs Verletzte bei Unfällen im Cuxland

Die Autobahn wurde zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Nordholz in Fahrtrichtung Cuxhaven voll gesperrt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben an beiden Einsatzstellen Betriebsstoffe aufgenommen. Über die Unfallursachen und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

17 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven, zwei Rettungshubschrauber und mehrere Rettungsmittel des Rettungsdienstes aus dem Landkreis Cuxhaven und der Stadt Bremerhaven waren an den beiden Einsatz beteiligt. (dpa/jon)