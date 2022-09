Unfall mit Schulbus: 62-Jähriger fährt in den Gegenverkehr

Von: Felix Busjaeger

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. In Werlte ist ein Fahrer mit seinen Wagen in einen Schulbus gefahren. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In Werlte ist ein Autofahrer in einen Schulbus gefahren. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Auch drei Menschen im Bus wurden verletzt.

Werlte – Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Emsland in Niedersachsen: Bei einem Frontalzusammenstoß in Werlte ist ein 62-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden und musste in ein Krankenhaus geflogen werden. Zuvor soll er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten sein und in einen Schulbus gefahren. Der Fahrer des Busses sowie zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu.

62-Jähriger kracht mit seinem Auto in einen Schulbus in Werlte – Lebensgefahr

Wie die örtliche Polizei berichtet, war der 62-Jährige mit seinem Wagen gegen 16:20 am Donnerstag, 22. September 2022, auf der Rastdorfer Straße unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr fuhr. Der Fahrer des Schulbusses konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Bus mit 19 Kindern und Jugendlichen unterwegs.

Der 52-jährige Busfahrer wurde durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. Die verletzten Jugendlichen klagten unter anderem über Kopfschmerzen. Laut Deutscher Presse-Agentur war vor Ort auch ein Seelsorger im Einsatz, der die Kinder betreute. Erst gegen 20:10 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Schwerer Unfall in Werlte: Weitere Blaulichtmeldungen aus Niedersachsen und Bremen

