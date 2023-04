Vollsperrung der A28 bei Delmenhorst: Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten

Von: Lia Stoike

Wegen eines schweren Unfalls musste die Autobahn 28 bei Delmenhorst für eine Stunde gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt.

Delmenhorst - Ein schwerer Verkehrsunfall blockierte am heutigen Mittwochnachmittag, 5. April, zwischen den Anschlussstellen Adelheide und Deichhorst in Richtung Oldenburg die Autobahn 28. Unter anderem hatte sich ein Peugeot um die eigene Achse gedreht, Heck und Motorbereich waren komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich vermutlich auf 60.000 Euro.

Delmenhorst: Mehrere Autos kollidieren bei schwerem Unfall auf der A28

Ein 48-jähriger Mann aus Oldenburg befuhr gegen 11:05 Uhr mit seinem Ford den linken Streifen der A28 in Fahrtrichtung Oldenburg. Er bemerkte zu spät, dass er auf ein Stauende zufuhr. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf einen Peugeot auf. In diesem befanden sich ein 74-jähriger Mann und eine 71-jährige Frau aus Bremen. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw-Peugeot nach rechts geschleudert und kollidierte dort mit einem Mercedes Vito, der von einem 34-jährigen Hamburger gelenkt wurde. Der Ford des 48-Jährigen überschlug sich daraufhin und landete auf dem Fahrzeugdach. Durch den Überschlag kollidierte der Ford zudem mit dem Ford Focus eines 39-jährigen Mannes aus Oldenburg. Der 48-jährige Oldenburger konnte sich selbstständig aus seinem Pkw befreien.

Vier Fahrzeuge wurden bei einem Unfall auf der A28 demoliert. Drei Verletzte mussten medizinisch versorgt werden. © Nord-West-Media TV

Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb der Mann unverletzt. Der 74-jährige Mann und die 71-jährige Frau aus dem Peugeot wurden leicht verletzt. Auch der 34-jährige Mann aus dem Mercedes Vito erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt waren fünf Rettungswagen im Einsatz. Die leicht verletzten Personen wurden im Anschluss in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zudem war die Berufsfeuerwehr der Stadt Delmenhorst mit sieben Kameraden eingesetzt.

Einseitige Sperrung dauert an: Verkehr wegen Unfall auf Adelheide umgelenkt

Der Ford des 48-Jährigen, der Peugeot und der Mercedes Vito waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die A28 zunächst voll gesperrt, der Verkehr wurde an der AS Adelheide abgeleitet. Im weiteren Verlauf wurde durch die Autobahnmeisterei Oldenburg eine halbseitige Sperrung eingerichtet, sodass der Verkehr einspurig an der Unfallstelle umgeleitet werden konnte. Die einseitige Sperrung dauert derzeit noch an.