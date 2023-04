Unfall in Lohne: 66-Jähriger rast mit Auto gegen Baum und stirbt

Von: Elias Bartl

Das Auto wurde bei dem Unfall stark beschädigt. © Nord-West-Media

Ein Autofahrer ist bei einer Kollision mit einem Baum in Lohne ums Leben gekommen. Er kam am Freitagabend in einer Kurve von einer Landesstraße ab

In Lohne im Landkreis Vechta kam es am Freitagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Autofahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, kam für den Mann jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.