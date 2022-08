Unglück in Göttingen: Mann fällt vom Balkon und stirbt

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Göttingen: Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 59-jährigen Mannes feststellen. (Symbolbild) © Gottfried Czepluch/imago

Am Sonntagabend kam es in Göttingen zu einem tödlichen Unglück. Ein 59-jähriger Mann fiel vom Balkon. Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Göttingen – Tödlicher Unfall in Göttingen: Ein 59-jähriger Mann stürzte von einem Balkon. Er fiel vier Stockwerke hinab. Der Einsatz von seitens Anwohnern alarmierten Rettungskräften führte nicht zur Wiederbelebung. Noch vor Ort starb der 59-Jährige an seinen Verletzungen.

Stadt in Niedersachsen: Göttingen Fläche: 116,9 km² Bevölkerung: 118.914 (2016) Vorwahl: 0551

„Unglücksfall“ in Göttingen: 59-Jähriger stürzt von Balkon – aus dem vierten Stock

Nach offiziellen Polizeiangaben ereignete sich der Sturz bereits am Sonntagabend. Augenzeugenberichte bestätigten, dass der Mann gegen 22.00 Uhr aus dem vierten Stock eines Mehrparteienhauses gestürzt war. Dort hätte er das Gleichgewicht verloren, als er sich entlang eines Bereiches ohne Geländer bewegt habe. Im Bericht der Polizei ist von einem „Unglücksfall“ die Rede. Dieser Eindruck würde sich mit dem bisherigen Stand der Ermittlungen decken.

Die Verantwortlichen schließen demnach aus, dass dem Sturz ein Gerangel oder gar ein gezielter Stoß eines Dritten vorausgegangen war. Die weiteren Ermittlungen liegen nun in Händen des ersten Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes in Göttingen. Weitere Unfälle dieser Art, die sich 2022 in Niedersachsen zugetragen haben: Bei Arbeiten an Windrad: Mann stürzt 30 Meter in den Tod oder Tod auf Weser-Seitenarm: 68-Jähriger verunglückt mit Kanu