Unfall in Elstorf: Transporter fährt auf – Mann schwer verletzt

Von: Bjarne Kommnick

Bei einem Auffahrunfall in Elstorf haben sich drei Personen verletzt, eine davon schwer. © dpa/Friso Gentsch

Weil der Fahrer eines Transporters ein Auto übersehen hat, ist es in Elstorf zu einem Auffahrunfall gekommen. Drei Personen verletzt, eine davon schwer.

Elstorf – Am Dienstagabend hat sich in Elstorf im Landkreis Harburg ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei haben sich drei Personen verletzt, eine davon schwer, wie die Polizeiinspektion Harburg am Mittwochmorgen mitteilte. Demnach habe der 33-jährige Fahrer eines Transporters ein Auto übersehen, das vor ihm wegen eines Staus gebremst hatte. Ein Auffahren habe er nicht mehr verhindern können, sodass es zu dem Unfall gekommen war.

Ort Elstorf Einwohner 3072 Postleitzahl 21629 Einheitsgemeinde Neu Wulmstorf

Auffahrunfall in Elstorf: Beifahrer schwer verletzt

Bei der Kollision hätte der Transporter laut Polizei das abbremsende Auto einer 25-jährigen Fahrerin auf ein weiteres Auto geschoben. Dabei habe sich der Beifahrer schwer verletzt und musste aus dem Auto befreit werden. Anschließen wurde er von den Einsatzkräften in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Die 25-jährige Fahrerin und der Transportfahrer hätten sich zudem leichte Verletzungen zugezogen, der Fahrer der vordersten Autos blieb laut Polizei unverletzt. Erst am Dienstag ist es auf der A1 bei Oyten in Richtung Bremen zu einem schweren Auffahrunfall gekommen.