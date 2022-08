+ © Polizeiinspektion Celle Das Fahrzeug überschlug sich und blieb komplett zerstört neben der Straße stehen. © Polizeiinspektion Celle

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch in Celle ereignet. Ein PKW ist von der Fahrbahn abgekommen, ein Baum gekappt und hat sich Überschlagen.

Celle – Am Mittwoch. 31. August 2022, ist es gegen 16:20 Uhr auf der Witzlebenstraße in Richtung Winsener Straße in Celle zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizeiinspektion Celle mitteilt, ist ein 85-Jähriger mit seinem Fahrzeug vermehrt gegen den rechten Kantstein der Fahrbahn gekommen.

Unfall in Celle: PKW kappt Baum und überschlägt sich – zwei Personen verletzt

Nach rund 200 Meter prallte das Fahrzeug samt Fahrer (85) und seiner 82-jährigen Beifahrerin gegen einen Straßenbaum. Der Baum brach ab und der PKW überschlug sich mehrfach. Nach dem Überschlag blieb das Unfallfahrzeug auf den Rädern stehen.

Fahrer und Beifahrerin kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fußgänger auf dem Gehweg, sodass ansonsten niemand verletzt wurde. Warum der Fahrer die Kontrolle verlor, ist noch unklar. Mutmaßlich führte allerdings eine Erkrankung des Fahrers zum Kontrollverlust.