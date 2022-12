Crash in der Nacht: Autofahrer prallt gegen Baum – Lebensgefahr!

Von: Johannes Nuß

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Bad Zwischenahn ist am Samstagabend ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. © dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn ist ein 36-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall gibt Rätsel auf, denn es gibt sonst keine Beteiligten.

Bad Zwischenahn – Unfall am späten Samstagabend, 10. Dezember 2022, in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) in Niedersachsen: Ohne Beteiligung anderer ist dort ein 36-Jähriger bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen sein. Infolgedessen ereignete sich der Unfall.

Unfall in Bad Zwischenahn: Autofahrer prallt gegen Baum – Lebensgefahr!

Der Mann war gegen 23:40 auf der Burgfreder Straße aus Richtung Ekern kommen in Richtung Querenstede unterwegs, als er am Ausgang einer Rechtskurve plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen sein muss. Am Fahrbahnrand kollidierte der Fahrer mit seinem Fahrzeug zunächst mit einem Findling, kam daraufhin ins Schleudern und prallte schließlich gegen einen Baum. Weitere Beteiligte gibt es nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht.

Der 36-jährige Autofahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und anschließender Reinigung musste die Burgfelder Straße voll gesperrt werden.

