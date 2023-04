Schwerer Unfall mit drei Toten: Zug erfasst Auto bei Hannover „mit voller Geschwindigkeit“

Halbschranke war geschlossen

+ © dpa/TNN Ein Autowrack liegt auf den Gleisen. Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Auto an einem Bahnübergang nahe Hannover sind drei Menschen ums Leben gekommen. © dpa/TNN

Bei einem schweren Unfall am Sonntagmorgen kollidierte ein Zug mit einem Auto in Niedersachsen bei Hannover. Es gibt neue Details zu den drei Toten.

Update vom 23. April, 11:30 Uhr: Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber N-TV mitteilte, handelt es sich bei den Opfern um den 22-jährigen Fahrer aus Hannover, eine 22 Jahre alte Frau aus Hildesheim sowie eine 21-Jährige aus Neustadt. Das Unglück ereignete sich in den frühen Morgenstunden bei Neustadt am Rübenberge. Aktuell kommt es aufgrund des Unglücks zu Einschränkungen des Bahnverkehrs.

„Die Strecke zwischen Hannover und Nienburg (Weser) ist bis in die Mittagsstunden gesperrt“, heißt es auf der Internetseite der Deutschen Bahn. „Alle ICE-Züge zwischen Oldenburg (Oldb) und Hannover fallen aus. Die Halte Oldenburg (Oldb), Delmenhorst und Bremen Hbf entfallen. Alle IC-Züge zwischen Hannover und Emden werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen Hannover und Leer (Ostfr.) umgeleitet und verspäten sich dadurch um etwa 30 Minuten“, so die Deutsche Bahn.

Erstmeldung vom 23. April, 8:18 Uhr: Niedersachsen – Schwerer Unfall am Sonntagmorgen in Neustadt am Rügenberge in der Nähe von Hannover: An einem Bahnübergang erfasste ein Zug gegen 4.50 Uhr bei der Überfahrt ein Auto. Die Polizei sprach zunächst von mehreren Toten.

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, starben drei Personen. Es handelt sich dabei laut dpa-Angaben um die Insassen des Auots.

Schwerer Unfall mit drei Toten: Zug erfasst Auto bei Hannover

Der Bahnübergang liegt nördlich außerhalbd von Neustadt, nahe der Bundesstraße 6, in Niedersachsen. Bei dem Zug handelt es sich laut dpa um einen Doppeldecker-Regionalzug nach Bremen. Das Unfallauto fuhr offenbar bei geschlossener Schranke auf den Bahnübergang.

Regionalzug erwischt Pkw bei Unfall nahe Hannover „mit voller Geschwindigkeit“

Den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge handelt es sich um eine Halbschranke, die nicht die gesamte Breite der Straße abdeckt. Der Regionalzug habe den Pkw „mit voller Geschwindigkeit erfasst“, so die Sprecherin. Die drei jungen Insassen starben. Der Fahrer war laut Polizei 22 Jahre alt. Weiter waren zwei junge Frauen im Pkw, deren Alter bislang noch nicht bekannt ist. Die Bahnstrecke ist aktuell gesperrt.