Unfall mit drei Lastwagen auf der A27: Vollsperrung in Richtung Bremen dauert an

Ein Unfall auf der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost sorgt am Montagmorgen für eine mehrstündige Vollsperrung. Drei Lastwagen blockieren die Fahrbahn, die drei Fahrer sind teilweise schwer verletzt.

Verden/A27 - Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr am Stauende unmittelbar vor der Baustelle an der Anschlussstelle Verden-Ost, teilt Polizei-Pressesprecherin Imke Burhop mit.

Ein 24 Jahre alter Mann musste seinen Gefahrgut-Lastwagen staubedingt stoppen. Direkt vor ihm stand ein vollbesetzter Reisebus, in dem sich Kinder befanden. Hinter ihm stoppte ein 66 Jahre alter Mann seinen Laster und signalisierte mit Warnblinklicht das Stauende.

A27 bei Verden-Ost: Laster rast ungebremst in Stauende

Ein 38 Jahre alter Lastwagen-Fahrer übersah offensichtlich das Stauende und fuhr ungebremst mit seinem 40-Tonner auf den stehenden Laster des 66-Jährigen auf. Dabei riss das Führerhaus des Unfallverursachers komplett ab. Der 38-Jährige aus Rumänien wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

Der 24-jährige Fahrer des Gefahrgut-Lasters sah den dritten Lastwagen ungebremst ankommen und lenkte geistesgegenwärtig sein Gespann mit Vollgas auf die linke Fahrbahn, um eine Lücke zwischen seinem und dem Laster des 66-Jährigen zu bringen. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der zweite trotzdem auf den ersten Laster geschoben.

Gefahrgutzug der Feuerwehr im Einsatz

Auf dem Gefahrgut-Lastwagen befanden sich überwiegend Lacke und Farben. Davon liefen geringe Mengen aus. Einsatzkräfte des Gefahrgutzuges der Freiwilligen Feuerwehr nahmen in Schutzanzügen die Stoffe auf

Nach gegenwärtigem Stand, so Burhop, sind der 24-Jährige und der 66-Jährige leicht verletzt worden und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der mit Kindern besetzte Reisebus wurde nicht beschädigt.

Fahrbahn Richtung Bremen mehrere Stunden noch gesperrt

Die Fahrbahn zwischen Walsrode-West und Verden-Ost ist in Richtung Bremen/Cuxhaven für die Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt. Diese Sperrung wird noch Stunden andauern. Der Verkehr wird ab Walsrode-West abgeleitet. Aktuell - Stand ca. 10 Uhr - wird versucht, die Fahrzeuge, die unmittelbar vor dem Unfallort stehen, abzuleiten. Schließlich werde es schnell warm, so Burhop.

Im Einsatz sind etwa 50 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Straßenmeisterei.

Polizei rät: Autofahrer werden gebeten, den Bereich großzügig zu umfahren und auf die Umleitungsstrecken auszuweichen.

Der durch den Unfall entstandene Schaden wird sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen.

Quelle: kreiszeitung.de