Junge (4) ertrinkt im Pool: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Eltern

Von: Yannick Hanke

In Bramsche (Landkreis Osnabrück) stürzte ein Vierjähriger in einen Pool. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, der Junge starb. © Nord-West-Media TV

In Bramsche war am Dienstag, 1. November 2022, ein Vierjähriger in einem Pool ertrunken. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung gegen die Eltern.

Update von Mittwoch, 2. November 2022, 15:38 Uhr: Bramsche – Nach dem Tod eines vierjährigen Jungen in Bramsche ermittelt die Staatsanwaltschaft nun gegen die Eltern. „Wir haben ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen die Eltern eingeleitet“, hieß es in diesem Kontext von Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, am Mittwoch, 2. November 2022.

Vierjähriger ertrinkt im Pool – Staatsanwalrtschaft ermittelt gegen die Eltern

Der Vierjährige war in einem Pool ertrunken, bei dem es sich nach Angaben der Polizei um ein im Garten eingelassenes Schwimmbecken handeln würde. Und dieses sei offensichtlich ungenügend gesichert gewesen. Zudem sei das Becken ungewöhnlich tief gewesen.

Erstmeldung von Dienstag, 1. November 2022, 21:59 Uhr: Bramsche – Nach einem Sturz in einen Pool in Bramsche (Landkreis Osnabrück) ist ein Vierjähriger ums Leben kommen. Der Junge sei nach dem Unfall am Dienstagnachmittag, 1. November 2022, zunächst unter Reanimation ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Abend mit.

Landkreis Osnabrück: Junge fällt in Pool in Bramsche – sämtliche Wiederbelebungsversuche bleiben erfolglos

Doch mussten die Wiederbelebungsversuche im Krankenhaus abgebrochen werden. Dort konnte nur noch der Tod des Vierjährigen festgestellt werden. Zuvor war der Junge gegen 16:30 Uhr in den Pool eines Hausgrundstückes in der Gemeinde im Kreis Osnabrück gefallen.

Wie die Polizei berichtet, hätte ein Mitarbeiter einer angrenzenden Firma den Jungen aus dem Wasser geholt. Der Mann hätte umgehend mit der Reanimation begonnen, Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zur Unfallstelle, berichtet Nord-West-Media TV. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

