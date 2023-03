„Unbeschreibliche Erleichterung“: Hasen-Happy-End nach Kidnapping

Von: Marcel Prigge

Teilen

Timi und Rocky sind in Göttingen gekidnappt worden. Die beiden Zwergkaninchen wurden am Mittwochabend gestohlen. Die Polizei leitete eine umfangreiche Ermittlung ein. © Polizei Göttingen

Mit einer mysteriösen Entführung hat es die Polizei Göttingen derzeit zu tun. Timi und Rocky wurden aus ihrem Gehege gestohlen. Die Kaninchen sind zwar wieder da, doch der Fall und insbesondere der Übergabeort der Tiere gibt Rätsel auf.

Göttingen – Ein mysteriöser Fall: In Göttingen haben Unbekannte Timi und Rocky gekidnappt. Die Polizei ermittelte, die Besitzerin schrieb eine Belohnung aus. Jetzt die Nachricht: Die Zwergkaninchen sind wieder zu Hause. Es habe eine Übergabe stattgefunden. In Göttingen, an der Straße „Am Hasengraben“

Timi und Rocky entführt: Hasen-Happy-End dank Fahndung der Polizei

Plötzlich waren sie weg: Timi und Rocky sind verschwunden. Zwischen 21 und 22:30 Uhr am Mittwochabend, 29. März 2023, sind die Beiden in Göttingen in Niedersachsen entführt worden. Doch was war passiert? Dreiste Diebe stahlen die beiden Löwenkopfzwegkaninchen aus einem Außengehege in Göttingen. Einen ihrer Spielkameraden ließen die Unbekannten zurück. Seit dem fehlte von Timi und Rocky jede Spur.

Die Polizei wandte sich an die Bevölkerung. Und auch die Besitzerin rief eine Belohnung von 200 Euro aus, wenn es Hinweise gibt, die zum Auffinden der beiden Kaninchen führt. Nach Angaben der Polizeibeamten verbreitete sich die Nachricht, dass die Kaninchen fehlten, immer weiter: „.Die Suchmeldung mit Bildern der Mini-Langohren mit der wuscheligen Frisur verbreite sich schnell. Auch in den sozialen Medien“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Ein Scherz der Entführer? Übergabe der Kaninchen an der Straße „Am Hasengraben“

Wie die Polizei weiter berichtet, klingelt bereits am folgenden Tag das Telefon bei der Eigentümerin der Kaninchen. Jemand meldete sich, der die beiden Tiere im Besitz hat und will sie zurückgeben. Und das an der Straße „Am Hasengraben“. Von einer riesigen Freude und einer unbeschreiblichen Erleichterung schreibt die Polizei in Göttingen weiter, denn die Hasen sind wieder zu Hause.

Timi und Rocky geht es nach Angaben der Eigentümerin den Umständen entsprechend nach deren Entführung soweit gut. Offenbar sieen sie aber während ihrer Entführung nicht ausreichend versorgt worden, sodass beide jetzt ganz besondere Fürsorge, viele zärtliche Streicheleinheiten und auch eine extra Portion zarte Möhrchen brauchen, so die Beamten weiter.

Umstände des Verschwindens noch immer unklar: Polizei sucht Hinweise und wendet sich an die Bevölkerung

Die genauen Umstände des Verwindens und auch des Wiederauftauchens der Tiere sind jedoch bislang ungeklärt. Man gehe weiterhin von einem vorsätzlichen Diebstahl aus. Die polizeilichen Ermittlungen in dem Fall sind deshalb keineswegs abgeschlossen, heißt es.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen zur fraglichen Tatzeit im Brauweg in Göttingen oder auch am Donnerstagabend im Bereich des Übergabeortes „Am Hasengraben“ werden unter Telefon 0551/491-2115 von der Polizei weiter entgegengenommen.