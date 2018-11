Wolfenbüttel - Unbekannte haben im Kreis Wolfenbüttel zwei Pferde von einer umzäunten Wiese gestohlen.

Vermutlich seien die Tiere mit einem Lastwagen abtransportiert worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie sucht nach Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen auffälligen Lkw in der Samtgemeinde Baddeckenstedt bemerkt haben. Den Wert der gestohlenen Tiere beziffert die Polizei auf etwa 9000 Euro.

dpa

Quelle: kreiszeitung.de