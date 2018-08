Unbekannte bewerfen zwei IC-Züge bei Osnabrück mit Steinen

Osnabrück - Zweimal sind am Wochenende IC-Züge mit Steinen beworfen worden. Dabei gingen mehrere Scheiben zu Bruch. Die Bundespolizei sucht nach den Tätern.

Kurz vor dem Osnabrücker Hauptbahnhof krachte es am Freitagabend im IC 209. Reisende meldeten dem Zugpersonal, dass eine Scheibe beschädigt sei. Die Steine waren aber nicht durch beide Schichten des Doppelglases geschlagen, so wurde niemand verletzt. Bevor der Zug weiterfahren konnte, musste die Scheibe ausgetauscht werden, was zu einer Verspätung führte.

Am Sonntagabend gegen 21.37 Uhr splitterte ebenfalls in der Nähe des Hauptbahnhofs Osnabrück die Scheibe des Nachtzugs IC 209, der von Kiel Richtung Basel fuhr. Im Bereich der Gemeinde Belm wurde die Scheibe des Bistrowagens durch Steine beschädigt; auch in diesem Fall wurde die innere Scheibe nicht durchschlagen und niemand verletzt. Die Scheibe musste mit Folie abgeklebt werden, der Zug fuhr mit knapp 20 Minuten Verspätung weiter.

Die Bundespolizei Osnabrück geht davon aus, dass die unbekannten Täter mit Schottersteinen warfen und hat die Ermittlungen zu beiden Vorfällen aufgenommen. Sie bittet unter der Telefonnummer 0541-331280 um Hinweise.

