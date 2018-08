Unbekannte attackieren Flüchtlingsunterkunft in Bliedersdorf

Bliedersdorf - Mehrere Männer sind gewaltsam in eine Flüchtlingsunterkunft in Bliedersdorf eingedrungen. Dabei kam es zu einem Gerangel mit den Bewohnern, ein Flüchtling wurde mit einem Messer verletzt.

Die Täter seien anschließend davon gerannt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Männer hatten am späten Dienstagabend Steine auf das Flüchtlingsheim in der Gemeinde im Kreis Stade geworfen. Diese durchschlugen zwei Fenster im Obergeschoss. Danach verschafften sich die Angreifer Zutritt zu der Unterkunft. Die Fahndung nach ihnen verlief zunächst erfolglos. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen.

