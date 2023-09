Überholmanöver endet in Tragödie: Drei Verletzte in Bad Zwischenahn

Von: Elias Bartl

Teilen

Die Polizei musste die Straße sperren. (Symvolfoto) © Elias Bartl

Ein Überholmanöver geht schief: Drei Menschen werden bei einem Unfall in Bad Zwischenahn verletzt. Die Straße bleibt anderthalb Stunden gesperrt.

Bad Zwischenahn – Ein Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn, im Landkreis Ammerland, hat drei Verletzte gefordert, darunter zwei Schwerverletzte. Ein 22-jähriger Fahrer versuchte am Freitagnachmittag, ein Auto zu überholen, das auf eine Abbiegemöglichkeit wartete, so die Polizei. Allerdings übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Frontalzusammenstoß in Bad Zwischenahn: Zwei Schwerverletzte

In einer Reaktion darauf lenkte der 22-Jährige zurück auf seine Spur. Dort kollidierte er zunächst mit dem wartenden Auto. Anschließend stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die 42-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos erlitt schwere Verletzungen. Gleiches gilt für den 22-jährigen Unfallverursacher.

Der Fahrer des wartenden Autos, ebenfalls 22 Jahre alt, wurde leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Für etwa anderthalb Stunden musste die Straße gesperrt werden.