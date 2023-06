Überfall-Prozess in Verden: „Deine Schulter geht gar nicht kaputt“

Die mutmaßlichen Täter wollten den Zugang zum Online-Konto des Geschäftsmanns. © Michael Krüger

Brutaler Überfall auf Geschäftsmann: Drei Männer stehen in Verden vor Gericht

Verden – Was manchem Zuschauer schon in einem Krimi zu hart ist, soll ein Geschäftsmann aus Hannover am 5. Februar 2022 in Stuhr-Brinkum erlebt haben. Weil er vier Räubern trotz vorgehaltener Schusswaffe und Schlägen das Tan-Kennwort seiner Bank nicht preisgeben wollte, soll ihm einer der Täter mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen und dieses so lange in dessen Bein gedreht haben, bis der Mann das Kennwort nannte. Seit gestern wird der Fall am Verdener Landgericht verhandelt.

Ein 24-Jähriger aus Syke und zwei 22 und 26 Jahre alte Angeklagte aus Bremen sollen – gemeinsam mit einem bislang unbekannten vierten Mann – das Opfer mit einem Kaufangebot nach Brinkum gelockt haben. Der Betreiber mehrerer Handyshops soll sich für Ladestationen und andere Elektroartikel interessiert haben, die ihm als Rückläufer eines großen Online-Händlers angeboten worden seien.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Verden wurden der Mann und dessen Begleiter zu einer Lagerhalle in der Gottlieb-Daimler-Straße bestellt. Der 26-Jährige habe den Geschäftsmann begrüßt und zunächst nur diesen in die Halle geführt. „Dort wurde er mit einer Schusswaffe bedroht“, verlas die Staatsanwältin. Ihm wurden sein iPhone und das Portmonee mit 50 Euro abgenommen. Dann sei mit einer Metallstange auf den Mann eingeschlagen worden. „Du Hurensohn, Deine Schulter geht gar nicht kaputt“, habe einer der Angeklagten geschimpft.

Sie verlangten 150.000 Euro, später 110.000 Euro.

Der 22- und der 24-Jährige sollen dann den Begleiter des Mannes geholt und auch dieser mit einer Schusswaffe bedroht und geschlagen haben. „Sie verlangten 150.000 Euro, später 110.000 Euro“, heißt es in der Anklage. Weil die Männer solche Beträge nicht dabei hatten und darüber offenbar nicht verfügen konnte, soll einer der Angeklagten auf die Idee einer Online-Überweisung gekommen sein.

Weil das Gesicht des Opfers „auf Grund der vorherigen Schläge entstellt war“, habe die Gesichtserkennung über das Handy nicht mehr funktioniert. Nachdem der Mann den Pin-Code offenbarte, wollten die Täter prüfen, was möglich ist. Sie sollen die Überweisungsmöglichkeit auf 20.000 Euro erhöht und diesen Betrag auf ein britisches Konto überwiesen haben.

Sie hielten dem Mann ein Messer an den Hals

„Dafür benötigten sie das Tan-Kennwort“, erläuterte die Staatsanwältin, welches das Opfer nach dem Stich in den Oberschenkel schließlich preisgegeben habe. Der 26-Jährige habe Zugriff auf das britische Konto gehabt, jedoch habe die Überweisung später gestoppt und das Geld zurückgebucht werden können, heißt es in der Anklage.

„Willst du nach Hause zu deinen Kindern? Wenn ja, dann mach das, was wir dir sagen“, sei dem Geschädigten gesagt und ihm dabei das Messer an den Hals gehalten worden. Nach mehreren Stunden sollen die Angeklagten ihre Opfer freigelassen haben.

Die Tatvorwürfe vor Gericht reichen vom erpresserischen Menschenraub über schwere räuberische Erpressung bis zur gefährlichen Körperverletzung. Alle Angeklagten schweigen zu den Vorwürfen. Der 24-jährige Syker bestreitet diese überdies. Ein Urteil wird nicht vor Mitte September erwartet.