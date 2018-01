Überfälle auf mehrere Geschäfte in Niedersachsen

Melle/Wolfenbüttel - Drei Überfälle auf Mitarbeiter von Geschäften haben am Samstagabend die Polizei in Niedersachsen beschäftigt.

In Melle bei Osnabrück überfiel ein Maskierter um 18 Uhr ein Möbel- und Bettengeschäft. Mit einem Messer bedrohte er zwei Angestellte und ließ sich die Tageseinnahmen geben. Anschließend fesselte er die 35-Jährige und ihren 30-jährigen Kollegen und flüchtete mit dem Geld.

Kurz vor Ladenschluss um 21 Uhr überfielen drei Männer einen Lebensmittelmarkt in Groß Denkte im Landkreis Wolfenbüttel. Dabei bedrohten die Unbekannten zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe und zwangen sie, mehrere hundert Euro aus der Kasse herauszugeben. Die Täter flüchteten daraufhin mit einem Auto.

Der dritte Überfall ereignete sich ebenfalls in einem Einkaufsmarkt. Um kurz vor 21 Uhr betrat ein mit Schusswaffe und Messer bewaffneter Unbekannter den Laden in Visbek im Landkreis Vechta. Eine 23-jährige Angestellte sollte ihm das Geld aus der Kasse geben. Mit einem Großteil der Tageseinnahmen flüchtete er in einem Auto.

