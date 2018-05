Über 15.000 Besucher feiern beim Festival „Tante Mia tanzt“

Vechta - Von Luka Spahr. Dass sich an Himmelfahrt in Vechta nicht nur zahlreiche Bollerwagen, sondern auch vier riesige Bühnen finden ließen, ist eigentlich einem Zufall zu verdanken. Thomas Wernikowski: „Eigentlich bin ich ein alter Rock’n’Roller. Hättest du mir vor 20 Jahren gesagt, dass ich später mal ein Elektrofestival organisiere, hätte ich nur lachend mit dem Kopf geschüttelt.“ Dann kam alles anders. Gemeinsam mit Ralf Klaaßen organisierte Wernikowski nun zum dritten Mal das Festival „Tante Mia tanzt“ auf dem Stoppelmarkt-Gelände in Vechta. Mehr als 15.000 Festivalbesucher feierten dort die Stars der Elektromusik.

Dabei sah es am Anfang gar nicht gut aus. Je näher die Veranstaltung rückte, desto schlechter wurde das Wetter. Ein Temperatursturz mit Regen empfing die ersten Festivalgänger am Mittag auf dem Gelände. „Das ist natürlich etwas problematisch“, stellt Thomas Wernikowski nüchtern fest. „Die Diele ist komplett überfüllt.“ Mit „Diele“ meint er ein riesiges Palastzelt, welches eine der vier Bühnen beherbergt. Dorthin zogen sich viele bei Anbruch des Regens zurück. Die Flächen vor der großen Hauptbühne, dem Tanzgarten, sowie den beiden kleineren Alternativbühnen, Bassküche und Gute Stube, wirkten ausgedünnt. Dann liefen sich die DJs allerdings warm, und schnell war der Regen vergessen. Der Lokalmatador Louis Dinkgrefe aus Osnabrück sorgte mit seinen Beats für die ersten Tanzausbrüche unter den Zuschauern. Schließlich stoppte auch der Niederschlag, und es wurde zwar nicht sonnig, aber zumindest trocken.

House Destroyer mit viel Pyro und Konfetti

Mit House Destroyer folgte gleich ein Act im Tanzgarten, auf den wohl viele hingefiebert hatten. Mit sattem Bass, Gratis-T-Shirts, die in die Menge geschossen wurden, und einer riesigen Tante-Mia-Flagge lieferten Jan Meiners und Nils Janssen – die Köpfe hinter House Destroyer – auch die Grundlage für die reichhaltig bestückte SFX- und Firework-Batterie, die der Veranstalter an den Bühnen montiert hatte. Vor riesigen Feuerbällen, Konfetti und Kunstnebel wirkte auch die ausgefeilte Licht-Show beeindruckend. Gerade die Diele zeigte atmosphärische Laser-Shows zu den einzelnen Auftritten. Im Zelt waren auch Sarah, Anna und Lena. Die drei kommen aus der Region, haben allerdings schon einiges an Konzert-Erfahrung gesammelt. Das beweist auch ihr Begleiter: ein großes, grünes Plüsch-Krokodil namens Robin. „Auf jedem Konzert sammeln wir nun schon seit sechs Jahren Unterschriften von Künstlern“, erzählt Besitzerin Lena. Der Name des Krokodils komme dabei von seinem wohl berühmtesten Unterzeichner: Robin Schulz, dem Star-DJ aus Osnabrück. Gemeinsam mit Krokodil Robin freuten sich die drei vor allem auf die Auftritt von „Kungs“ und „David Puentez“.

„Tante Mia tanzt“ in Vechta Zur Fotostrecke

ass sie damit nicht alleine waren, zeigten im späteren Verlauf des Tages die von tausenden Fans gefeierten Auftritte der beiden. Wie viele Besucher in diesem Jahr genau da waren, wollen die Veranstalter nicht mitteilen. Nur so viel: „Es sind mehrere Tausend mehr als im vergangenen Jahr.“ Und da waren es schon 15 000. Dass gerade auch der Vorverkauf so erfolgreich angelaufen sei, liege nicht zuletzt daran, dass man vor allem in diesem Jahr wieder sehr hochkarätige DJs und Produzenten eingeladen habe, so Veranstalter Wernikowski.

Tante Mia tanzt 2019 am 30. Mai

Das Festival verlief in diesem Jahr sehr friedlich. Nicht nur die Polizei hatte wenig zu tun. Auch Malteser und Feuerwehr empfanden die Lage als sehr ruhig. „Verglichen mit den Besucherzahlen haben wir sehr wenig zu tun“, so Florian Ellert, Einsatzleiter des Sanitätsdienstes vor Ort. „Das liegt allerdings auch an dem milden Wetter. Wir haben keine dehydrierten Personen hier, die zu wenig getrunken haben.“ Insgesamt zeigten sich alle Beteiligten sehr zufrieden mit dem Ablauf des Festivals. Und wie sieht es 2019 aus? Wird es wieder ein Tante Mia geben? „Na klar“, so Wernikowski. Direkt nach dem Festival teilten die Veranstalter auch über Social Media mit: Das Tante Mia 2019 geht am 30. Mai über die Bühne. Inwieweit man das Festival ausbauen wolle und ob man vielleicht sogar einen zweiten Festivaltag etablieren wolle, müsse man dann gucken. „Wir sind eben nicht Hamburg oder Berlin“, so die Vechtaer Veranstalter.

