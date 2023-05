Über 10 Millionen Euro Schaden: Großfeuer zerstört ganze Produktionshalle

Von: Elias Bartl

Die Feuerwehr war vor Ort im Großeinsatz. © Feuerwehr Salzhausen

Großbrand am Sonntagabend in einer Produktionshalle in Salzhausen: Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Es entstand ein Schaden von über 10 Millionen Euro.

Salzhausen – Ein verheerender Großbrand in einer Produktionshalle wurde am Sonntagabend, 7. Mai 2023, in Salzhausen (Landkreis Harburg) gemeldet. Die Feuerwehr und Rettungsdienste wurden sofort alarmiert und kämpften ab dem frühen Abend gegen die Flammen an. Die rund 1500 Quadratmeter große Halle wurde komplett zerstört und zahlreiche wertvolle Produktionsmaschinen brannten vollständig aus. Mehrere Straßen und die Güterbahnstrecke im Salzhäuser Ortskern mussten für die Löscharbeiten gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als zehn Millionen Euro.

Großbrand in Salzhausen: Mehr als 10 Millionen Euro Schaden – glücklicherweise keine Verletzten

Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat ein Verfahren zur Ermittlung eingeleitet. Anwohner benachbarter Häuser mussten zeitweise ihre Grundstücke verlassen und drei Anwohner eines Nachbarhauses wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Auch zwei Rettungskräfte mussten sich laut Einsatzbericht der Feuerwehr Salzhausen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus begeben.

Zuvor hatte es rund vier Stunden intensiver Löscharbeiten bedurft, um das Inferno halbwegs unter Kontrolle zu bringen. Immer wieder mussten sich die Einsatzkräfte aufgrund kleinerer Explosionen zurückziehen, außerdem verformte sich die Außenverkleidung der Maschinenwerkhalle so stark, dass sie einige Brandstellen vor dem Löschwasser abschirmte. Währenddessen verhinderten die Feuerwehrleute auch ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude.

Brandursache noch unklar: Polizei macht sich ein Bild von abgebrannter Produktionshalle

Die Polizeiinspektion berichtete am Montagvormittag vom Beginn der Ermittlungen zur Brandursache. Ermittlerinnen und Ermittler machen sich nun ein Bild vom Inneren der Produktionshalle und den Überresten. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen einige der zerstörten Maschinen auch am Sonntag in Betrieb gewesen sein.