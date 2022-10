Chrupalla sieht Trendwende für AfD – Spitzenkandidat will Fraktion anführen

Stefan Marzischewski-Drewes (l-r) und Tino Chrupalla. © Michael Matthey/dpa

Von einem „sensationellen Ergebnis“ und einer „Trendwende“ reden AfD Politiker nach der niedersächsischen Landtagswahl. AfD-Spitzenkandidat, möchte Fraktionsvorsitzender werden.

Berlin – AfD-Chef Tino Chrupalla hat die Wahl in Niedersachsen am Sonntag als Trendwende für seine Partei bezeichnet. Er sprach am Montag in Berlin von einem „sensationellen Ergebnis“. „Die Trendwende auch im Westen ist damit eingeläutet.“ Für die im kommenden Jahr anstehenden Landtagswahlen in Hessen und Bayern gab er als Ziel ebenfalls ein zweistelliges Ergebnis aus.

Die AfD hatte sich bei der Landtagswahl in Niedersachsen von 6,2 auf 10,9 Prozent verbessert und konnte nach mehreren Wahlniederlagen hintereinander vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise erstmals wieder deutlich zulegen. Die Partei habe auf die richtigen Themen gesetzt, sagte Chrupalla. „Ich denke, dass unser Friedenskurs, als einzige Partei, auch in Niedersachsen zu dieser Wahlentscheidung beigetragen hat.“ Man habe nicht nur Wähler aus dem Protestlager gewonnen. Ziel für die nächsten Jahre sei es, Wähler von FDP und CDU, die man „rübergezogen“ habe, als Stammwähler zu gewinnen.

Wahl in Niedersachsen: AfD-Spitzenkandidat Stefan Marzischewski-Drewes, will den Fraktionsvorsitz im Landtag übernehmen

Der AfD-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Niedersachsen, Stefan Marzischewski-Drewes, will den Fraktionsvorsitz im Landtag übernehmen. „Ich bin von vielen gebeten worden, und ich gehe fest davon aus, dass ich Fraktionsvorsitzender werde“, sagte Marzischewski-Drewes am Montag in Berlin. Die Wahl finde am Dienstagnachmittag statt. Marzischewski-Drewes stellte eine sachorientierte Arbeit im Landtag in Aussicht, interne Konflikte gehörten der Vergangenheit an. „Ich weiß, wie man Menschen zusammenführt, ich weiß, wie man Erfolg hat.“

„Wir werden wachsen“ – AfD erzeilt sensationelles Ergebnis bei niedersächsischer Landtagswahl

„Wir werden wachsen, wir werden stark werden, unsere Zeit beginnt erst hier im Westen.“ Es habe sich nicht um eine Protestwahl gehandelt. Zuspruch habe die AfD auch von jungen Menschen erhalten, die Partei habe auch mit dem Thema Familie gepunktet. Als zentrale Themen der AfD im Landtag benannte Marzischewski-Drewes den Erhalt der Förderschulen, die landesweite Abschaffung der Straßenausbaubeiträge sowie den Bürokratieabbau. (DPA/EB)