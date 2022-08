Traktorgespann schiebt Auto gegen Baum – drei teils schwer Verletzte

Erheblicher Schaden

In Braunschweig kam es am Samstag zu einem Unfall, bei dem mehrere Menschen teils schwer verletzt wurden. Ein Traktorgespann schob ein Auto gegen einen Baum.

Braunschweig – Ein Traktorgespann hat am Samstag, 13. August 2022, in Braunschweig ein Auto gegen einen Baum geschoben. Das Auto wurde dabei erheblich beschädigt und alle drei Insassen kamen mit teilweise schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Das teilte die Feuerwehr laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) am Samstagabend mit.

Traktorgespann schiebt Auto gegen Baum – Wagen erheblich beschädigt und Insassen teils schwer verletzt

Während der Wagen bei dem Unfall extrem in Mitleidenschaft gezogen wurden, entstand an dem Traktor kein Schaden. Weitere Details zu dem Unfall und dem Zustand der Beteiligten wurde zunächst nicht mitgeteilt.

